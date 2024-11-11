'Это ежедневная реальность для украинского народа': Боррель провел утро в укрытии в Киеве из-за угрозы российского удара. Фото

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель провел утро понедельника, 11 ноября, в укрытии в Киеве из-за воздушной тревоги и угрозы российского ракетного удара. Боррель находится в Украине в рамках своего последнего официального визита в должности.

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Об этом он сообщил в социальной сети X. Боррель подчеркнул, что ежедневная угроза атак стала привычной реальностью для украинцев.

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения РФ", – отметил глава европейской дипломатии.

Следует отметить, что страна-агрессор Россия утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также на пусковые рубежи вышли вражеские Миг-31К, являющиеся носителями ракет "Кинжал".

Ожидалось, что через несколько часов Украина будет находиться под массированной ракетной атакой. В результате реальных пусков так и не произошло. Вылет такого большого количества самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации.

Напомним, Жозеп Боррель 10 ноября приехал в село Ягодное Черниговской области. Ему показали школьный подвал, где российские оккупанты 27 дней удерживали почти всех местных – 367 человек – в тесном помещении без света и вентиляции.

Боррель прибыл в Киев в рамках своего заключительного визита в субботу. Это его пятая поездка в нашу страну с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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