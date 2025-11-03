'Это дети, у которых украли детство': The New York Times рассказало, как юным украинцам помогают в 'Блогер Кэмп' Фонда Рината Ахметова

Журналисты The New York Times побывали на летней смене "Блогер Кэмпа" на Закарпатье – в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". Свои впечатления они описали в материале He Survived the Invasion. What He Really Wanted Was a Friend.

Видео дня

Читайте статью по ссылке.

В материале The New York Times – трогательная история 12-летнего Артема из Херсона, который во время войны потерял дом, отца и друзей. Его детство, как и миллионов других украинских детей, оборвалось в первые часы вторжения, когда он впервые увидел смерть и почувствовал, что такое война. Тогда ему было всего девять.

Семье удалось выехать, пройдя фильтрацию. Перед этим они избавились от всего, что могло показаться проукраинским: мать спрятала технику, а Артем оставил даже свои синие игрушки и любимую книгу на украинском. Это пережитое стало для мальчика тяжелым испытанием.

Поэтому участие в "Блогер Кэмпе" от Фонда Рината Ахметова было для него шансом вернуть веру в безопасное детство. Здесь Артем нашел друзей, восстановил силы и получил психологическую поддержку. Во время арт-терапии дети рисовали свои страхи – огонь, взрывы, боль – и говорили о том, что чувствуют в самые страшные моменты.

"Страх. Головная боль. Боль в животе. А когда шахеды летят, я представляю, как их сбиваю в голове", – признается Артем.

В конце сеанса дети сожгли свои рисунки в костре – как символ освобождения от боли прошлого.

В "Блогер Кэмпе" с детьми постоянно работают психологи Фонда, обученные по программе "Травма войны". По словам специалистов, дети прибывают на смену в сложном психоэмоциональном состоянии: боятся рассказывать о том, что они видели в оккупации, они почти не разговаривают.

"Это дети, у которых украли детство", – говорит психолог Фонда Людмила Ибрагимова.

Однако во время пребывания на "Блогер Кэмпе" состояние детей заметно улучшается.

"Есть несколько страхов, с которыми я более-менее справился. Например, страх перед кошмарами и некоторыми ужасными вещами, происходящими в темноте. Стало лучше. Раньше я боялся даже смотреть в зеркало ночью. Однажды мне показалось, что я увидел что-то, и я очень испугался. Но сейчас мне лучше", – говорит Артем.

В изменениях "Блогер Кэмпа" участвуют дети из самых незащищенных категорий: это сироты и полусироты, дети под опекой; дети, которые были незаконно вывезены в Россию и которых удалось вернуть в Украину; дети, которые потеряли родителей во время войны; дети, которые имеют психологические травмы и нуждаются в социализации и тому подобное.

Почти 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

За 20 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

Больше на akhmetovfoundation.org.