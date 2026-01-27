'Это четкий урок истории': Зеленский почтил память жертв Холокоста и призвал мир действовать. Видео

Во вторник, 27 января, президент Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста. Он отметил, что это четкий урок истории, который подчеркивает, что равнодушию не может быть места в этом мире.

Видео дня

А виновные всегда должны быть наказаны. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Сегодня мир чтит память жертв Холокоста – миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин. Миллионов евреев, которых убили нацисты. К сожалению, равнодушие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разбить нацистов и одержать победу над этим злом", – написал глава государства.

Зеленский отметил, что именно в этот день 1945 года были освобождены последние узники одного из самых ужасных нацистских концентрационных лагерей – Аушвиц и подчеркнул, что когда ненависть к определенному народу не останавливается, другие не могут оставаться равнодушными.

"Это четкий урок истории: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне. Агрессия и пренебрежение к жизни людей и целых наций никогда не должны брать верх, и такая защита жизни должна быть ответственностью не только смелых, но и действительно всего человечества", – указано в сообщении.

По словам президента, мир должен объединяться каждый раз, когда ненависть и война представляют угрозу для народов.

"Каждый в мире, кто действительно ценит покой и мир, должен ценить их не только для себя, должен делать все возможное, чтобы больше никогда ненависть не победила, чтобы каждый, кто ее распространяет, всегда знал, что непременно проиграет", говорится в сообщении.

Дополняется...