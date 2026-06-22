Это было "эпохальное событие": какую фотографию первой в истории загрузили в интернет

Сейчас в сети есть множество фотографий, их может свободно скачивать любой. Однако интересно, какая фотография первой была опубликована в интернете. Трудно точно установить, принадлежит ли именно этой фотографии первенство, но считается, что это снимок швейцарской пародийной фолк-группы Les Horribles Cernettes.

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Снимок сделал Сильвано де Дженнаро — автор песни, которую исполняла эта группа. Где впервые в мире была загружена фотография и какова дальнейшая судьба снимка, рассказывает OBOZ.UA.

Какую фотографию впервые в мире загрузили в сеть

Считается, что первым снимком, который загрузили в интернет, была фотография швейцарской пародийной группы Les Horribles Cernettes. Группа была создана в 1990 году. В то время как раз строили Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider), поэтому название музыкального коллектива образовали от аббревиатуры LHC.

Инициатором создания музыкальной группы стала графический дизайнер CERN Мишель Мюллер. Ее парень уделял ей мало внимания, поэтому она решила спеть со сцены вместе с подругами. Они выступили на сцене во время Cern Hardronic Festival. Кстати, автором этой песни был клавишник и басист группы Сильвано де Дженнаро, который и сделал снимок, который позже первым был выложен в интернет.

Как возникла идея загрузить изображение

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, который в то время работал стипендиатом в CERN, увидел фотографию четырёх девушек в офисе аналитика Сильвано де Дженнаро. Этот снимок был сделан для будущего компакт-диска.

Бернерс-Ли предложил опубликовать эту фотографию на новой веб-странице, посвящённой клубам CERN и культурным мероприятиям, которые там проводились. В то время в интернете насчитывалось всего несколько сотен сайтов и несколько тысяч пользователей, поэтому Сильвано не был уверен, что это сработает, однако всё же отсканировал снимок и передал Тиму.

На экране фото выглядело не слишком впечатляюще — оно было размером с почтовую марку, а его разрешение составляло всего 120 на 50 пикселей, да и загружалось больше минуты. И всё же это была первая фотография, опубликованная в сети.

Оригинальная фотография исчезла с сайта в 1998 году, когда перестал работать старый компьютер де Дженнаро.

Группа стала популярной

Группа была известна своими шуточными песнями на темы из физики. Со временем слава группы росла, Les Horribles Cernettes приглашали на международные конференции по физике. Они пели о физических явлениях и жизни учёных, называли себя "первым и единственным рок-коллективом высоких энергий". Они выступали на протяжении 30 лет, их состав со временем менялся. Свой прощальный концерт Les Horribles Cernettes дали 21 июля 2012 года, после чего группа распалась.

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