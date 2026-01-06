УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Это был шаг, которого ждали поколения": Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса

Мария Шевчук
Новости. Общество
3 минуты
1,1 т.
'Это был шаг, которого ждали поколения': Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса

Петр и Марина Порошенко в праздник Богоявления приняли участие в Божественной литургии в Михайловском Златоверхом соборе. После богослужения Порошенко поздравили украинцев с седьмой годовщиной получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины и Крещением.

Видео дня

"Всех поздравляю с двойным праздником – светлым праздником Крещения, Богоявления и седьмой годовщиной получения Томоса. Спасибо украинцам за молитву, терпение и внутреннюю твердость, без которых Томоса могло и не быть", – написал Петр Порошенко в соцсетях. Именно 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

"В этот момент для всех окончательно стало очевидным, что духовные путы Москвы можно разорвать так же, как и политические. Потому что для империи самое страшное, когда мы перестаем спрашивать разрешения. Это был шаг, которого ждали поколения. Не только статус и вовсе не формальности. Это право украинцев иметь свою церковь и свою духовную свободу без московских пут и мифов о "канонической территории", – отмечает пятый президент.

"Это был шаг, которого ждали поколения": Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса

"Я хорошо помню, сколько раз все висело на волоске. Сколько было давления, попыток сорвать процесс, сколько раз нам предлагали "поставить на паузу" на годы. Но произошло то, что в конце концов должно было произойти. По Божьей воле и благодаря людям, которые верили и не отступили. Во время войны мы особенно чувствуем цену и ценность независимости. Как важно то, что мы сами определяем свой путь и на земле, и в душе. Должны сохранить все достижения и работать дальше", – отметил Порошенко.

"Это был шаг, которого ждали поколения": Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса

Он поблагодарил Его Всесвятейшество Вселенского патриарха Варфоломея за мудрость и смелость услышать Украину.

"Уже семь лет Православная Церковь Украины существует, объединяет и признается всем христианским миром. И это признак огромной любви к Украине, которую продемонстрировал Его Всесвятейшество Варфоломей", – сказал Порошенко.

"Это был шаг, которого ждали поколения": Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса
"Это был шаг, которого ждали поколения": Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса

"Представьте себе, если бы сейчас Церковь была под московским омофором, под российской церковью, которая благословляет на убийство украинцев российских извергов! Это – один из мощных фундаментов украинской государственности. Одна из составляющих армии, языка, веры, ЕС и НАТО", – напомнил пятый президент.

"Это был шаг, которого ждали поколения": Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса

"Мы гордимся тем, что мы украинцы. Мы молимся за нашу Украину и верим в светлое мирное будущее Украины. Я поздравляю всех украинцев со светлым праздником Крещения. Дай Бог нам всем мира, процветания и веры в независимую Украину", – сказала Марина Порошенко.

"Сегодня молитвы Православной церкви, молитвы верующих слышит Господь. Он точно в этом году должен принести нам мир и победу", – убежден Петр Порошенко.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe