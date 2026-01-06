'Это был шаг, которого ждали поколения': Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с годовщиной Томоса

Петр и Марина Порошенко в праздник Богоявления приняли участие в Божественной литургии в Михайловском Златоверхом соборе. После богослужения Порошенко поздравили украинцев с седьмой годовщиной получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины и Крещением.

"Всех поздравляю с двойным праздником – светлым праздником Крещения, Богоявления и седьмой годовщиной получения Томоса. Спасибо украинцам за молитву, терпение и внутреннюю твердость, без которых Томоса могло и не быть", – написал Петр Порошенко в соцсетях. Именно 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

"В этот момент для всех окончательно стало очевидным, что духовные путы Москвы можно разорвать так же, как и политические. Потому что для империи самое страшное, когда мы перестаем спрашивать разрешения. Это был шаг, которого ждали поколения. Не только статус и вовсе не формальности. Это право украинцев иметь свою церковь и свою духовную свободу без московских пут и мифов о "канонической территории", – отмечает пятый президент.

"Я хорошо помню, сколько раз все висело на волоске. Сколько было давления, попыток сорвать процесс, сколько раз нам предлагали "поставить на паузу" на годы. Но произошло то, что в конце концов должно было произойти. По Божьей воле и благодаря людям, которые верили и не отступили. Во время войны мы особенно чувствуем цену и ценность независимости. Как важно то, что мы сами определяем свой путь и на земле, и в душе. Должны сохранить все достижения и работать дальше", – отметил Порошенко.

Он поблагодарил Его Всесвятейшество Вселенского патриарха Варфоломея за мудрость и смелость услышать Украину.

"Уже семь лет Православная Церковь Украины существует, объединяет и признается всем христианским миром. И это признак огромной любви к Украине, которую продемонстрировал Его Всесвятейшество Варфоломей", – сказал Порошенко.

"Представьте себе, если бы сейчас Церковь была под московским омофором, под российской церковью, которая благословляет на убийство украинцев российских извергов! Это – один из мощных фундаментов украинской государственности. Одна из составляющих армии, языка, веры, ЕС и НАТО", – напомнил пятый президент.

"Мы гордимся тем, что мы украинцы. Мы молимся за нашу Украину и верим в светлое мирное будущее Украины. Я поздравляю всех украинцев со светлым праздником Крещения. Дай Бог нам всем мира, процветания и веры в независимую Украину", – сказала Марина Порошенко.

"Сегодня молитвы Православной церкви, молитвы верующих слышит Господь. Он точно в этом году должен принести нам мир и победу", – убежден Петр Порошенко.