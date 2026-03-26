'Это был просто ужас': жена украинского защитника рассказала, как искала его в российском плену. Фото

Украинский военный Николай Хархан, который почти девять месяцев считался пропавшим без вести, вернулся домой из российского плена. Все это время его семья жила между надеждой и отчаянием, не имея никакой официальной информации о его судьбе.

Только случайная находка в сети помогла узнать, что он жив. Об этом рассказала его жена в комментарии изданию "Тернополь 20 минут".

58-летний защитник исчез после боевого выхода на Бахмутском направлении в августе 2023 года. Последний раз он выходил на связь в ночь перед выполнением задания, предупредив родных, что может не быть связи.

После этого наступила тишина. Сначала семья надеялась, что это временно, ведь подобное уже случалось. Но впоследствии поступило официальное сообщение – военный пропал без вести.

Его жена Мария вспоминает тот период как один из самых тяжелых в жизни. Без ответа на главный вопрос – жив или нет – она вынуждена была жить каждый день, не имея возможности ничем помочь.

"Это был просто ужас. Ты живешь и не знаешь, где он, что с ним. Не понимаешь, где его искать", – рассказывает женщина.

Семья начала активные поиски. Обращались к правоохранителям, международным организациям, волонтерам, просматривали списки и фотографии в интернете. Никакой подтвержденной информации о местонахождении военного долгое время не было.

Переломным моментом стало фото, опубликованное на одном из российских ресурсов. На нем Мария узнала своего мужа среди пленных. А официальное подтверждение того, что Николай находится в плену, семья получила только через девять месяцев.

5 марта военного вернули в Украину в рамках обмена. Сейчас он проходит обследование и реабилитацию. Врачи пока не дают окончательных выводов о состоянии здоровья, однако известно, что он нуждается в восстановлении.

До полномасштабной войны Николай Хархан жил обычной жизнью – работал в строительстве, воспитывал детей и радовался внукам. В феврале 2022 года добровольно пошел в военкомат, а затем попал в штурмовую бригаду и выполнял боевые задачи в Донецкой области.

В плену он испытал значительное истощение. По словам родных, существенно похудел, имеет проблемы со здоровьем, однако постепенно восстанавливается.

О пережитом Николай почти не говорит. Медики советуют не спешить с расспросами, чтобы не травмировать его еще больше.

Наибольшую радость сейчас ему приносит общение с семьей, особенно с внуками. Родные уже готовятся к его возвращению домой и надеются, что он сможет провести ближайшие праздники вместе с семьей.

"Главное – чтобы он был здоров. А дальше будем жить", – говорит жена.

Стоит отметить, что последний обмен пленными Украина и Россия провели в четверг и пятницу, 5-6 марта. Домой вернулись 502 украинца. Среди них – военнослужащие различных подразделений Сил обороны, которые попали в плен на разных участках фронта.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в рамках первого этапа выполнения договоренностей в Женеве Украина вернула из российского плена 200 военнопленных. Возраст освобожденных составляет 27-59 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 февраля, из российского плена вернулись в Украину еще четыре военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Также удалось вытащить пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

