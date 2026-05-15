Эти знаки зодиака врут чаще всего: почему они это делают и кто попал в список

Кто-то всегда говорит прямо, даже если правда неприятна, а другие склонны приукрашивать истории, замалчивать детали или менять версию событий в зависимости от ситуации. Астрологи считают, что определенные знаки зодиака чаще других могут манипулировать фактами или избегать откровенных разговоров.

Видео дня

В список наименее прямолинейных знаков попали Близнецы, Скорпион и Рыбы. Причины их неискренности разные: одни делают это из-за импульсивности, другие – ради контроля или самозащиты, объясняет zwierciadlo.

Близнецы

Близнецов часто называют самым товарищеским знаком зодиака. Они легко заводят знакомства, любят делиться новостями и быстро реагируют на любую информацию. В то же время именно эта черта нередко становится причиной преувеличений или искажений.

Астрологи объясняют, что Близнецы могут сначала говорить, а уже потом проверять сказанное. Их склонность постоянно анализировать и комментировать все вокруг иногда превращает слухи в "правду". При этом они редко делают это со злого умысла – чаще из-за желания быть интересными собеседниками или понравиться окружающим.

Также Близнецы могут менять свою версию истории в зависимости от настроения или компании. Поэтому людям бывает сложно понять, где заканчиваются факты и начинаются фантазии.

Скорпион

Скорпионы, по мнению астрологов, используют информацию как способ контролировать ситуацию. Они редко открываются полностью и часто скрывают собственные слабости даже от самых близких людей.

Их "ложь" обычно проявляется не в откровенном обмане, а в недомолвках или тактическом молчании. Скорпионы могут скрывать детали, если считают, что это поможет им сохранить преимущество или избежать уязвимости.

Представители этого знака также внимательно наблюдают за другими и хорошо замечают чужую неискренность. Астрологи считают, что именно поэтому Скорпионы часто осторожны в собственных высказываниях и редко говорят больше, чем нужно.

Рыбы

Рыбы попали в этот список из-за своей склонности жить эмоциями и мечтами. Они нередко идеализируют людей и ситуации, а иногда настолько погружаются в собственные фантазии, что граница между реальностью и желаемым становится размытой.

Астрологи отмечают, что Рыбы часто прибегают к неправде не ради выгоды, а из-за страха конфликтов или желания избежать болезненных разговоров. Они могут скрывать правду, если думают, что это поможет сохранить гармонию или уберечь себя от негативных эмоций.

Также представители этого знака имеют склонность романтизировать события и приукрашивать истории. Поэтому их слова иногда стоит воспринимать с определенной долей скепсиса, даже если сами Рыбы искренне верят в сказанное.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.