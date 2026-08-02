Эти знаки зодиака — настоящие иконы стиля: они всегда одеты по последней моде

Невозможно однозначно определить, какие знаки зодиака самые красивые. Однако легко выделить тех, от кого трудно оторвать взгляд из-за их сенсационного и нетрадиционного вкуса.

Видео дня

Астрологи любят подчеркивать, что у них превосходное чувство стиля и они умеют искусно подбирать одежду и аксессуары, именно поэтому их часто считают настоящими иконами стиля, пишет OBOZ.UA.

Весы – даже в магазин ходят так, будто на показ мод

Самый модный знак зодиака – Весы. Острое чувство эстетики – их отличительная черта, поэтому они без труда создают целостные и изысканные образы.

Женщина-Весы точно знает, какие фасоны и цвета подчеркивают её красоту, обращает внимание на детали и всегда подбирает одежду в соответствии с случаем. Она даже может выйти из местного магазина или пекарни, одетая так, будто идёт по красной дорожке.

Телец выглядит как миллионер

Телец может поразить своей внешностью. Однако он не совершает импульсивных покупок. Он предпочитает копить деньги на качественную одежду, которая прослужит долгие годы и подойдет к множеству стилей.

Он идеально сочетает стили, цвета и аксессуары, благодаря чему его наряды выглядят целостными и роскошными. Он выглядит так, будто только что вышел из дорогого бутика, даже после посещения магазинов секонд-хенда. Телец прекрасно знает, что именно так он может найти модные находки.

Козерог предпочитает минимализм

Козерогу не нужны яркие узоры, чтобы привлекать внимание. Он избегает модных сезонных фасонов и стилей, если они не соответствуют его личности.

Вместо того чтобы слепо следовать трендам, он выбирает классику и последовательно разрабатывает свой уникальный стиль. Он всегда выглядит элегантно, а его наряды изысканны и продуманы. Неудивительно, что в городе от него так трудно оторвать взгляд.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.