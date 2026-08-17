Эти знаки зодиака лучше всего подходят друг другу: они строят прочные отношения

12 знаков зодиака делятся на четыре стихии, и не все они совместимы. Огонь лучше всего гармонирует с воздухом, который заряжает его энергией, тогда как земля гармонирует с водой, которая дарит ему жизнь.

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Знаки, принадлежащие к одной стихии, также хорошо ладят, поскольку имеют схожие темпераменты, потребности и взгляды на отношения. Другие комбинации могут несколько конфликтовать, поскольку их темпераменты и способы выражения чувств совершенно разные, пишет OBOZ.UA.

Огненные знаки: Овен, Лев и Стрелец.

Земные знаки: Телец, Дева и Козерог.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолей

Водяные знаки: Рак, Скорпион и Рыбы.

Овен ищет партнера, который сможет идти с ним в ногу и не будет ограничивать его спонтанность. Лев, Стрелец, Близнецы и Водолей — лучшая пара.

Тельцу нужны стабильность, верность и чувство безопасности. Он хорошо ладит с Девой, Козерогом, Раком и Рыбами.

Близнецы лучше всегочувствуют себя с тем, кто любознателен, общителен и открыт для нового опыта. Они совместимы с Весами, Водолеем, Овном и Львом.

Рак стремится кнежности, близости и эмоциональной безопасности. Лучшую пару он найдет со Скорпионом, Рыбами, Тельцом или Девой.

Льву нужен партнер, который ценит его темперамент и привносит в отношения собственную энергию. Овен, Стрелец, Близнецы и Весы — хорошая пара.

Дева ценит партнера, на которого может положиться. Лучше всего они ладят с Тельцом, Козерогом, Раком и Скорпионом.

Весы ищут хорошее общение и партнера, с которым им не будет скучно. Близнецы, Водолей, Лев и Стрелец хорошо подходят друг другу.

Скорпиону нужны интенсивные и глубокие отношения. Рак, Рыбы, Дева и Козерог — лучшая пара.

Стрелец ищет кого-то независимого, спонтанного и готового к приключениям. Он хорошо ладит с Овном, Львом, Весами и Водолеем.

Козерог хочет партнера, который серьёзно относится к отношениям. Телец, Дева, Скорпион и Рыбы – отличная пара для него.

Водолею нужна свобода, интересные разговоры, и он ищет того, кто не будет пытаться его контролировать. Он будет счастлив в отношениях с Близнецами, Весами, Овнами и Стрельцами.

Рыбы стремятся к нежности, пониманию и эмоциональной близости. Им лучше всего подходят Рак, Скорпион, Телец и Козерог.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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