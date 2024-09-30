Эти явления имеют разное происхождение: эколог объяснил причины пылевой бури и задымленности в Украине

Ухудшение качества воздуха в столице и Киевской области в последнее время было вызвано двумя разными факторами. Местные жители могли наблюдать пылевые бури, а также задымление из-за природных пожаров.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA эколог Александр Соколенко объяснил: когда во время жаркой погоды ветер был южным, он переносил песок и пыль из севера Африки. "И вот мы видим эти явления. Они бывают не очень часто, но встречаются, – когда у нас фиксируются пылевые бури, обусловленные именно переносом африканского песка... Такое бывает", – сказал эксперт.

Но в последние дни ветер по всей Украине практически сменился северным (в частности, на Киевщине). И местные жители почувствовали запах дыма.

"Мы чувствуем запах дыма и та же пыль присутствует, но это уже обусловлено аномальной засухой в Киевской области – которая длится уже много недель – и наличием природных пожаров", – объяснил Соколенко.

Так, на севере Черниговской области в районе села Лошакова Гута уже вторую неделю горит торфяник.

"И поэтому чувствуется запах дыма, в частности, в Киеве, если у нас формируется северный ветер. Поэтому пыль и дым, которые мы чувствуем сейчас, это уже последствия засухи и последствия природных пожаров", – заявил эколог.

Также он рассказал, какие могут быть последствия для здоровья у этих явлений. Чаще всего люди могут чувствовать сонливость и слабость. Но, если человек имеет какие-то хронические заболевания, например, связанные с органом дыхания, то это может повлечь дополнительные негативные последствия, ухудшить состояние.

"Здесь нужно понимать, что мы не сможем этого избавиться, пока не пойдут дожди. Вот пока не будет в Украине дождей, эта беда, к сожалению, будет вокруг нас...

На западе дожди прошли, там ситуация улучшилась. Но по линии Киев и на восток от Киева длится эта засуха. Поэтому любой пожар – это задымление, то, что мы сейчас чувствуем, эти неприятные явления", – сказал Соколенко.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Украины могли увидеть в небе белое "пустынное" Солнце. Изменение цвета нашей звезды связано с восприятием света человеческим глазом и особенностями атмосферы, которую преодолевают лучи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!