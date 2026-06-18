Какие украинские фамилии указывают на тяжелую судьбу предков: ознакомьтесь со списком

Украинские фамилии порой скрывают истории о непростых судьбах предков и трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться. Некоторые из таких фамилий сохранились до наших дней, хотя и стали редкими.

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Среди них есть те, что указывают на бедность, потерю родных или другие трудности. OBOZ.UA рассказывает, какие фамилии могут свидетельствовать о тяжёлой судьбе ваших предков.

Одной из таких является фамилия Нещасный. Её давали людям, пережившим семейные трагедии и потери близких. Сейчас в Украине зарегистрировано около 11 носителей этой фамилии.

Еще одна фамилия – "Голодный" ассоциировалась с людьми, которые в прошлом находились в крайне тяжелом материальном положении и часто недоедали. Сегодня такую фамилию носят 250 человек.

Фамилию "Безродный" в древности получали те, кто рано остался без семьи; сейчас таких носителей в Украине около 168. Также существует фамилия "Бедный", которую давали людям с постоянными финансовыми трудностями. Сейчас она насчитывает более 700 носителей.

Отдельно упоминаются формы "Вдовий" и "Вдовийчук", связанные с потерей супруга. Эти фамилии являются особенно редкими, ведь их носят лишь несколько человек.

Напомним,немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

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