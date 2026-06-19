Эти пять вещей нельзя оставлять в машине: водителей предупредили об опасности

В ближайшие дни температура воздуха может подняться до примерно 30 °C, что создает дополнительные риски для вещей, оставленных в припаркованных автомобилях. Эксперты напоминают: салон автомобиля нагревается очень быстро и может превратиться в "тепловую ловушку".

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Это может испортить вещи или даже сделать их опасными. OBOZ.UA рассказывает, что нельзя оставлять в машине в жару.

Почему автомобиль в жару становится опасным

Специалисты предупреждают, что даже за короткое время закрытый автомобиль может нагреться до критических температур. Особенно это актуально в периоды жары, когда столбики термометров приближаются к 30 °C и выше.

В таких условиях вещи в салоне, багажнике или бардачке быстро перегреваются, теряют свои свойства или создают риск возгорания или взрыва.

Что нельзя оставлять в машине в жару

Лекарства

Медикаменты – т одной из самых опасных категорий, которую нельзя оставлять в автомобиле.

При высокой температуре они могут потерять эффективность или даже изменить химический состав. В некоторых случаях это может сделать их непригодными или опасными для использования.

Аэрозоли

Дезодоранты, лак для волос и другие спреи представляют опасность из-за повышения давления внутри баллона.

В жару это может привести к деформации упаковки или даже к разрыву емкости.

Электроника и powerbank

Смартфоны, планшеты и портативные зарядные устройства особенно чувствительны к перегреву.

Литий-ионные батареи при высоких температурах могут повреждаться, терять емкость или, в редких случаях, – загораться.

Электронные сигареты и жидкости

Вейпы и жидкости для них не следует оставлять под прямыми солнечными лучами или в нагретом салоне.

Перегрев влияет как на аккумуляторы, так и на состав жидкости, что может сделать устройство опасным или непригодным для использования.

Газированные напитки

Банки и бутылки с газированными напитками при нагревании расширяются.

Это может привести к взрыву тары или резкому разбрызгиванию при открытии, что создает риск травм и загрязнения салона.

Также ни в коем случае нельзя оставлять в автомобиле детей, пожилых людей или животных – даже на короткое время. Температура в салоне может повышаться критически быстро, создавая опасные для жизни условия.

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