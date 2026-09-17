Эти 2 знака зодиака ждут позитивные перемены в карьере и финансах со второй половине сентября: среди них Овны

Первые несколько дней после отпуска могут быть сложными для всех, поэтому мимолетное отвращение к почтовому ящику, полному писем, не обязательно что-то значит. Однако, если те же проблемы, которые раздражали вас до отпуска, возвращаются через неделю-две, те же самые проблемы, которые раздражали вас до отпуска — отсутствие возможностей для развития, обязанности, далекие от первоначально согласованных, стагнация заработной платы или ощущение, что большая часть вашего дня уходит на задачи, не имеющие большого значения, — такие сигналы сложнее не заметить после длительного перерыва.

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Астрологи выделяет два знака зодиака, которым нужно что-то менять в карьере. Однако каждый из них может по-разному понимать необходимость перемен. Для одного это может означать отправку резюме, для другого — разговор с начальником, а для третьего — признание самому себе, что должность, на которую он когда-то претендовал, просто больше ему не подходит, пишет Glamour.

Овны, возможно, устали ждать, пока что-нибудь наконец произойдет

Овны преуспевают, когда видят движение и чувствуют, что их усилия ведут к чему-то. Если они месяцами слышат о проекте, который постоянно затягивается, об обещанном повышении без конкретной даты или о новых заданиях, которые так и не появляются, их терпение может иссякнуть в сентябре. Однако вместо того, чтобы подавать заявление об увольнении после особенно раздражающего понедельника, лучше получить конкретную информацию. Разговор с руководителем быстро покажет, есть ли что-то, чего можно ожидать. Если ответы снова будут очень общими, Овны, по крайней мере, поймут, что могут начать рассматривать другие варианты. Простое знание того, что у них есть выбор, может изменить их подход к текущей ситуации.

Близнецы могут обнаружить, что им просто скучно

Смена работы не всегда вызвана конфликтом, плохим начальником или низкой зарплатой. У Близнецов может быть совершенно другая проблема: всё хорошо, но их давно ничего не интересует. Задачи, которые раньше казались сложными, теперь выполняются почти автоматически, и каждая неделя похожа на предыдущую. Прежде чем начать просматривать объявления о работе, они могут проверить, предлагает ли их нынешняя должность возможность заняться чем-то новым — сменить проект, взять на себя другие обязанности или освоить навык, который их действительно интересует. Если нет, сентябрь может стать хорошим месяцем для изучения рынка труда. Без заявлений или давления, а скорее из любопытства, чтобы посмотреть, нет ли где-нибудь работы, которая лучше соответствует их текущим потребностям.

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