24 февраля 2022 года моя жизнь, как и жизнь миллионов украинцев, разделилась на "до" и "после".

Я встретил войну в Харькове. Моя квартира находится на Северной Салтовке, это окраина города, приближенная к российской границе. Именно сюда прилетели одни из первых обстрелов. Помню, как уже с утра соседи начали спешно выезжать с тревожными чемоданами. Я остался ещё на несколько дней и только примерно через неделю смог покинуть город.

Конечно, все записи на 24 февраля были отменены. Никто не знал, когда и как мы сможем вернуться к работе. Я сам не был уверен, увижу ли когда-нибудь снова свой кабинет. Но жизнь, как это часто бывает, постепенно брала своё. Через несколько недель я начал принимать пациентов в Киеве.

Возвращение в Харьков

Помню, как удивился, когда уже в начале апреля прозвучал первый звонок от пациентки из Харькова. Она спросила, проводим ли мы ещё процедуры. А уже 9 июня я принял первого пациента в Харькове после начала полномасштабной войны. И с этого дня начался новый этап моей практики. Тысячи людей за эти годы прошли через мой кабинет.

Эти люди были очень разными, но всех объединяла одна черта: никто не сомневался, что мы победим и продолжим жить в своём городе, в своей стране.

24 июля 2025 года

24 июля 2025 года два КАБа попали во двор дома примерно в 100 метрах от моего рабочего кабинета.

В течение следующих нескольких часов - десятки звонков, сообщений, вопросов от пациентов: живы ли мы, всё ли в порядке, в безопасности ли мы.

Мы живы. И будем. Потому что оккупанты здесь временно, а мы - навсегда.

Эстетика - это тоже про стойкость

За эти 3,5 года я убедился: эстетическая медицина в Украине не исчезла, она выстояла и развивается.

Даже в прифронтовых населённых пунктах люди обращаются за косметологической помощью.

Речь не о легкомыслии, о достоинстве. О желании жить полноценно. О том, что украинцы не готовы сдаваться, даже когда вокруг идёт война.