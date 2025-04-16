Есть шанс встретить родную душу: астропрогноз на 16 апреля

В среду, 16 апреля, длится 18-й лунный день. Луна находится в Стрельце, а Солнце – в Овне.

Видео дня

Какие энергии принесет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она предсказала день с интересными возможностями и перспективами.

По ее словам, в эту среду будет ощущаться очень сильная энергия от планет и планетарной структуры в общем. "Вообще апрель – это такой месяц обнуления, потому что у нас ретроградная Венера, ретроградный Меркурий. И как раз в апреле, конце апреля, во второй половине апреля они меняют свое положение на директное и все возвращается на свои нормальные рельсы в вашей жизни", – пояснила астролог.

Исита Гая пообещала ощущение облегчения. "Словно какой-то большой стресс, большое бремя просто сошло с ваших плеч", – так описала его она.

Вместе с тем, она предупредила, что апрель является месяцем, когда рушатся кармические отношения и это открывает дорогу для чего-то нового в жизни. "И как раз с 16 апреля у вас большой шанс, если ваши предыдущие отношения разрушились, встретить действительно свою близкую родную душу", – пояснила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака – у кого день будет удачным для исполнения мечтаний.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.