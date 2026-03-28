Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

Петр Порошенко передал в войска большую партию строительной техники для фортификационных работ. 10 новых экскаваторов получили бригады Сухопутных войск, ДШВ, Сил специальных операций, Воздушных и Военно-морских сил, а также Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Всего с начала вторжения Фонд Порошенко передал Силам обороны сто копателей на общую сумму 312 миллионов гривен.

Инженерная техника на фронте жизненно необходима, напоминает пятый Президент, это вопрос жизни и безопасности наших воинов.

"Эти экскаваторы будут копать окопы, строить капониры для артиллерии, обеспечивать защиту для авиации. Делать все, чтобы враг не продвинулся дальше и чтобы наши воины имели шанс выжить", – говорит Порошенко.

"Какое бы подразделение и род войск вы бы ни назвали, там уже работают наши копатели. Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская области и везде, где простирается линия фронта", – констатирует Порошенко.

"Наша команда имеет опыт построения фортификационных сооружений еще с 2014 года. То, что мы так долго держали Авдеевку, Марьинку, Водяное, Опытное, Часов Яр — в том числе это и благодаря оборонительным сооружениям, которые помогали эффективно сдерживать врага", – напомнил Порошенко.

"В 2022 году мы продолжили эту работу. Даже просили выделить нам участок фронта, чтобы перестроить линию обороны. Но нам отказали по политическим причинам: вроде бы сделают и без нас. Тогда мы стали обеспечивать подразделения инженерной техникой и комплексами РЭБ "Шатро" для защиты воинов, которые копают капониры для артиллерии и готовят прикрытие для Воздушных сил", – рассказывает пятый Президент.

"Сегодня от нашего офиса прямо на фронт двинулась колонна из десяти экскаваторов. Для того, чтобы закопаться глубоко и крепко и не пропустить врага дальше на нашу землю. Горжусь нашей командой и благодарен каждому, кто приобщается к этой работе. Потому что сильная армия — это не только оружие. Это еще и инженерия, логистика и ежедневный тяжелый труд, который спасает жизни", – говорит Порошенко.

