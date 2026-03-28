Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

Мария Шевчук
Новости. Общество
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

Петр Порошенко передал в войска большую партию строительной техники для фортификационных работ. 10 новых экскаваторов получили бригады Сухопутных войск, ДШВ, Сил специальных операций, Воздушных и Военно-морских сил, а также Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Всего с начала вторжения Фонд Порошенко передал Силам обороны сто копателей на общую сумму 312 миллионов гривен.

Инженерная техника на фронте жизненно необходима, напоминает пятый Президент, это вопрос жизни и безопасности наших воинов.

Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

"Эти экскаваторы будут копать окопы, строить капониры для артиллерии, обеспечивать защиту для авиации. Делать все, чтобы враг не продвинулся дальше и чтобы наши воины имели шанс выжить", – говорит Порошенко.

Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

"Какое бы подразделение и род войск вы бы ни назвали, там уже работают наши копатели. Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская области и везде, где простирается линия фронта", – констатирует Порошенко.

Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

"Наша команда имеет опыт построения фортификационных сооружений еще с 2014 года. То, что мы так долго держали Авдеевку, Марьинку, Водяное, Опытное, Часов Яр — в том числе это и благодаря оборонительным сооружениям, которые помогали эффективно сдерживать врага", – напомнил Порошенко.

Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

"В 2022 году мы продолжили эту работу. Даже просили выделить нам участок фронта, чтобы перестроить линию обороны. Но нам отказали по политическим причинам: вроде бы сделают и без нас. Тогда мы стали обеспечивать подразделения инженерной техникой и комплексами РЭБ "Шатро" для защиты воинов, которые копают капониры для артиллерии и готовят прикрытие для Воздушных сил", – рассказывает пятый Президент.

Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

"Сегодня от нашего офиса прямо на фронт двинулась колонна из десяти экскаваторов. Для того, чтобы закопаться глубоко и крепко и не пропустить врага дальше на нашу землю. Горжусь нашей командой и благодарен каждому, кто приобщается к этой работе. Потому что сильная армия — это не только оружие. Это еще и инженерия, логистика и ежедневный тяжелый труд, который спасает жизни", – говорит Порошенко.

Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ
Есть первая сотня: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов для фортификационных работ

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко передал защитникам еще 5 комплексов "Ай-Петри".

