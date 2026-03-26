Будут прикрывать бойцов на передовой: Порошенко передал защитникам еще 5 комплексов 'Ай-Петри'

Петр Порошенко передал военным еще 5 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". Современная война – это война технологий, отмечает пятый президент.

Об этом Порошенко рассказал в видеообращении.

"Комплексы "Ай-Петри" – это достижение украинской оборонной промышленности и нашей команды. И сегодня мы передаем очередные 5 комплексов "Ай-Петри" ребятам, которые лучше умеют на них работать", – сказал глава "Евросолидарности".

"Последние дни украинские города переживают рекордные атаки российскими "шахедами" и баллистикой. Дронам трудно противодействовать. Силами мобильных групп и средствами ПВО уничтожается часть дронов. Но половина "шахедов" отводятся от целей благодаря РЭБам и средствам противодействия технической разведке врага, в частности, и "Ай-Петри". Они же работают и по разведывательным БПЛА, которые корректируют удары баллистики", – отметил Порошенко.

"Эти комплексы идут для обеспечения подразделений Сухопутных войск. Идут на ЛБЗ для того, чтобы прикрывать боевые порядки от атакующих беспилотных систем врага", – объясняет Петр Порошенко.

"Мы продолжаем работать и выполнять свою работу. Еженедельно усиливаем Вооруженные Силы и помогаем защищать Украину", – пишет пятый Президент.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. Год назад Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА – "Ланцеты", "Залы", "Орланы" и другие – угрожают не только нашим войскам, но и критической инфраструктуре и гражданским объектам. "Ай-Петри" – это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", – сообщал ранее Порошенко. Всего с начала проекта войска уже получили более двух с половиной сотен установок.