"Если выходите на остановке, берите с собой три вещи": турагент дала важный совет путешественникам
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Для многих людей поездка за границу – особенно первая – становится серьезным стрессом. Отсутствие опыта, незнание языков и страх потеряться в огромном мегаполисе могут испортить любое путешествие.
Однако эксперт по туризму Марина Билоножко уверена, что панике в путешествии не место, и соблюдение элементарных правил поможет сделать отпуск незабываемым. В интервью изданию "Фактам" она поделилась ключевыми лайфхаками, которые помогут в незнакомой стране.
Главное правило автобусных туров
Путешествия на автобусе имеют свою специфику, и форс-мажоры здесь – не редкость. Эксперт настоятельно рекомендует проявлять максимальную бдительность во время остановок.
Чек-лист для пассажира автобуса на стоянке всегда должен включать три вещи: документы, деньги и телефон. Эти вещи ни в коем случае нельзя оставлять в салоне.
"Телефон и деньги всегда должны быть у вас. Если едете за границу на автобусе, выходя на остановках, обязательно берите с собой еще и документы. Случаются ведь форс-мажорные ситуации", – подчеркнула Билоножко.
Также рекомендуется запомнить, а лучше сфотографировать сам автобус так, чтобы в кадр попал его государственный номер. Такой лайфхак поможет защитить от путаницы на больших парковках.
Внутренний этикет
При возникновении любых споров с местами обращайтесь к водителю. Чтобы поездка была комфортной для всех, слушайте музыку только в наушниках и откажитесь от продуктов с резким запахом (например, с чесноком или луком).
Перед поездкой заранее скачайте приложение с офлайн-картой. Если не получилось – сразу идите к информационной стойке за бумажной картой.
Как гулять по незнакомому городу
Даже опытные путешественники могут заблудиться в сплетениях чужих улиц или на бесконечных пляжах. Турагент рекомендует использовать простые, но эффективные методы ориентации.
Заведите визитку: всегда носите с собой визитную карточку отеля с его точным адресом. Названия сетевых гостиниц часто похожи, поэтому адрес имеет решающее значение.
Делайте фото-ориентиры: во время прогулки фотографируйте приметные объекты по пути, необычные памятники, вывески кафе или магазинов. По ним будет гораздо проще вернуться назад.
Используйте переводчик: если вы не знаете местного языка, современные онлайн-переводчики в смартфоне легко сотрут этот барьер при общении с прохожими.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, через какие аэропорты не стоит въезжать в ЕС, если хотите избежать очередей и проблем.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.