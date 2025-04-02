Если мобилизовали незаконно: адвокат объяснила, можно ли уволиться со службы

Даже если суд сочтет мобилизацию незаконной, это не означает, что человека автоматически уволят с военной службы. Верховный Суд подтвердил, что нарушение процедуры призыва само по себе не является основанием для увольнения военнослужащего.

Видео дня

Адвокат Марина Бекало объяснила, что закон содержит четкий перечень причин, по которым можно оставить службу. Это, в частности, возраст, состояние здоровья или некоторые семейные обстоятельства.

Но решение суда, подтверждающее незаконность мобилизации, не дает права на увольнение. Например, по делу №160/2592/23 военнообязанного мобилизовали без должного медосмотра. Суд признал это нарушением, но оно не стало основанием для его увольнения.

"Такое решение суда в теории может стать основанием лишь для освобождения от уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонения от военной службы, в ситуации, когда, например, военнообязанный не явился за повесткой на призыв к военной службе, так называемая "боевая" повестка. Но в том случае, когда военнообязанный остается в своем статусе – то есть не военнослужащий и в отношении него возбуждено уголовное производство за уклонение от военной службы. Такое решение суда может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности по ст. 336 УК", – рассказала адвокат в комментарии украинским СМИ.

Несмотря на это такое решение может помочь в других ситуациях. Например, оно может стать аргументом по делу об уклонении от службы, если человек не явился за "боевой" повесткой.

Кроме того, оно может быть основанием для направления на повторное медицинское освидетельствование или даже для взыскания компенсации за моральный ущерб. В некоторых случаях судебные решения помогают обжаловать неправомерный отказ в отсрочке, что может привести к пересмотру решения о мобилизации.

Если человек уже стал военнослужащим, уволиться можно только по основаниям, предусмотренным законом. К примеру, студенты, преподаватели или забронированные работники после мобилизации уже не могут воспользоваться своим правом на отсрочку.

Что касается неправомерных действий ТЦК и СП, по словам адвоката, дать "универсальную" рекомендацию невозможно и даже опасно – ведь каждый конкретный случай уникален.

"Единственное, что однозначно могу порекомендовать в таком случае, это немедленно обращаться за помощью к адвокатам. Только специалист может дать надлежащую юридическую оценку неправомерным действиям представителей ТЦК и СП, выяснить все обстоятельства, определить дальнейшие действия клиента, оценить перспективы обжалования принятых решений ТЦК и СП, какую правовую позицию сформировать и к каким компетентным органам обращаться", – рассказала Марина Бекало.

Напомним, работник львовской дорожной компании "Дорожник-Т" обжаловал свою мобилизацию в суде и добился ее отмены. Ровенский окружной административный суд принял решение в его пользу и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он вину не признал и придумывал разные причины отказа от прохождения службы во время военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!