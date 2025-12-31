Если исключены с воинского учета: украинцам объяснили, нужна ли справка ВВК для пересечения границы

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу. В то же время право покидать страну имеют отдельные граждане призывного возраста, в частности те, кто снят с воинского учета.

Видео дня

Специалисты объяснили, нужна ли справка военно-врачебной комиссии при пересечении границы. Об этом говорится на портале "Юристы.UA".

К юристам обратился мужчина, снятый с воинского учета, с вопросом, имеет ли он право на выезд за границу при отсутствии военного билета и справки военно-врачебной комиссии.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что бумажный военно-учетный документ не является обязательным, ведь действующим подтверждением является электронный ВУД.

"То есть достаточно иметь Резерв+ или распечатанный е-ВУД", – пояснил он.

Нужна ли справка ВВК

В то же время другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что вопрос наличия справки ВВК является более проблемным.

"К сожалению, без справки ВВК Вас могут не выпустить за границу", – подчеркнул он.

Юрий Айвазян также пояснил, что в отдельных ситуациях пограничники действительно требуют справку ВВК и могут отказать в пересечении границы. В то же время адвокат подчеркнул, что именно в этом случае выезд могут разрешить.

"Поскольку ВВК Вы проходили в мае 2024 года, то Вам должны были выдать не справку ВВК, а свидетельство о болезни. Следовательно, Вы можете попробовать выехать без свидетельства о болезни", – заявил Айвазян.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, что с 1 января 2026 года в Украине начнут действовать обновленные правила пересечения границы для отдельных категорий граждан и отметил, что правительство утвердило изменения, которые формируют новый механизм выезда за границу для этой группы. Наибольшее изменение касается работников в сферах медиа, стратегических коммуникаций и информационной деятельности.

Также граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут оформить отсрочку от мобилизации, если имеют на это право. Для этого достаточно электронного военно-учетного документа (е-ВУД), бумажный носитель не обязателен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!