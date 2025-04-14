Еще семь комплексов 'Ай-Петри' будут прикрывать наше небо, один из них уходит в Кривой Рог, – Порошенко

Петр Порошенко передал военным семь комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". Один из этих комплексов идет в Кривой Рог – для защиты от разведывательных дронов и КАБов. После варварского ракетного удара по Кривому Рогу пятый Президент сказал, что город должен срочно получить такую технику. Порошенко также отмечает, что и Сумы будут в приоритете.

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Об этом Петр Порошенко написал в соцсетях.

"Обстрелы мирных украинских городов, убийства детей и взрослых российскими ракетами, бомбами и дронами показывают, что наша задача – защитить не только военных, но и гражданских. Вчера – кровавый удар по Сумам, унесший жизни 34 украинцев… А чуть больше недели назад российские варвары ударили по детской площадке в Кривом Роге, убив 9 детей и 11 взрослых", – напомнил Порошенко.

"Мы сразу вышли на связь с руководством Кривого Рога и предложили помощь. Комплексы "Ай-Петри" зарекомендовали себя на фронте как превосходное противодействие вражеским КАБам и дронам. Поэтому наша команда решила передать комплексы по защите украинских городов, которые расположены на линии фронта. Сегодня был передан первый комплекс. Также мы уже предложили передать Ай-Петри, чтобы закрыть небо над Сумами", – рассказал пятый Президент в соцсетях.

"Кроме этого, не прекращаем поставлять системы ПДТР в армию. Три комплекса идут в 18 центр ПДТР, по одному получают 144-я бригада территориальной обороны, 56-я мотопехотная и 53-я механизированная бригады", – сообщил Порошенко.

"В общей сложности семь комплексов за одну передачу. Продолжаем работать, вкладывая максимальные усилия, чтобы обеспечить украинские подразделения надлежащей защитой от вражеских дронов, КАБов и другого летящего из России смертоносного металла", – говорит Петр Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедшим испытания и уже используемым в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боеприкосновения. Государство долгое время не выделяло финансирование этой программы. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

"За полтора года, когда комплексы Ай-Петри поставляет на фронт наша команда, в их производство и изготовление не было вложено ни одной государственной копейки. Наконец, до Минобороны, Агентства оборонных закупок дошел голос Генштаба, командиров бригад, подтверждающих эффективность комплекса. А главное – потребность фронта в наших средствах противодействия техническим разведкам. Поэтому мы заключили контракт с Минобороны на закупку нескольких десятков комплексов ПГТР "Ай-Петри СВ" в армию. Это подтверждение их качества и необходимости на фронте. В то же время мы продолжим производство и снабжение за свой счет", – сообщил Петр Порошенко.

В общей сложности Петр Порошенко уже передал в войска более ста комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". "За год мы смогли закрыть тысячу километров фронта и спасти немало жизней. Есть чем гордиться, но предстоит еще очень много работы", – резюмирует пятый Президент.