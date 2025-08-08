Видео дня
Энергетики запитали дома 170 тысяч семей, которые были без света из-за непогоды – ДТЭК
На Киевщине энергетики компании ДТЭК вернули свет 170 тысячам семей, чьи дома были обесточены из-за непогоды.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что 6 августа Киевскую область накрыли грозы и ливни, а сильный ветер вызвал аварийные отключения света.
"За двое суток нам удалось: починить 210 воздушных линий, запитать 4892 трансформаторные подстанции и вернуть свет для 170 000 семей Киевщины", – рассказали в ДТЭК.
В компании отметили, что восстановительные работы все еще продолжаются и энергетики продолжают работать над точечными заявками.
Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.