Энергетики восстановили электроснабжение почти 720 тысяч семей после атак – ДТЭК

С 14 по 20 сентября энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в 716 населенных пунктах Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, которые были обесточены в результате российских обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений за неделю было в Одесской области, которая продолжает подвергаться обстрелам. Здесь энергетики вернули свет почти 412 тысячам семей.

В Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, электроснабжение удалось восстановить почти для 229 тысяч семей. Еще более 78 тысяч домов были повторно подключены к электросети в Днепропетровской области.

Энергетики ДТЭК приступают к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти 4,5 млн домов.