Энергетики ДТЭК за неделю вернули свет 800 тысячам семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 800 тысяч семей, чьи дома были обесточены после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 10 по 16 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 727 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома более 800 тысячам семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области. Здесь за неделю энергетики вернули свет более 623 тысячам семей.

В то же время Днепропетровщина также продолжает страдать от вражеских атак. За неделю ремонтные бригады восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч семей.

В то же время в Одесской области в течение недели энергетики восстановили электричество для 87 тысяч семей.

В свою очередь в Киевской области за этот период энергетики вернули электроснабжение 4 тысячам семей.

Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.