Энергетики ДТЭК за двое суток вернули свет 11 тысячам семей после вражеских обстрелов

За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет 11 тысячам семей Киева, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, чьи дома были без электроэнергии в результате обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что после последней атаки на Киев энергетикам удалось восстановить электроснабжение для почти 900 семей. Ремонтные бригады начали работы сразу, как только военные дали разрешение на проведение ремонтов.

В то же время в Донецкой области удалось вернуть свет в 5,5 тысяч домов местных жителей.

Кроме того, в Днепропетровской области за 16 и 17 июня энергетики восстановили электроснабжение 4,3 тысяч домов жителей области. В то же время в Одесской области вернули электричество для более 200 домов, обесточенных из-за обстрелов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и они продолжают это делать.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.