Энергетики ДТЭК вернули свет более 48 тыс. семей Одесщины после непогоды

Энергетики ДТЭК ликвидировали последствия непогоды, бурлившей в Одесской области 9–10 декабря, благодаря чему электроснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах региона.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В течение двух дней непогоды команда энергетиков выполнила значительный объем ремонтных работ.

В частности было восстановлено 58 воздушных линий электропередач и заживлено 1055 трансформаторных подстанций.

В общей сложности энергетики вернули свет 48,5 тыс. семей в 166 населённых пунктах Одесской области.

В ДТЭК напоминают, что в случае дальнейшего ухудшения погодных условий, все бригады будут переведены в усиленный режим работы для быстрого реагирования на возможные аварийные ситуации.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 23 тысячам семей в 25 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.