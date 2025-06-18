Ему навсегда будет 39: в боях за Украину погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

В боях за Украину погиб морпех с Днепропетровщины Андрей Полотняный. Жизнь защитника оборвалась 12 июня во время вражеской атаки FPV-дронами и стрелковым оружием.

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Герою навеки останется 39 лет. О потере сообщил городской голова Самару Сергей Резник.

"В бою за Украину погиб стрелок-помощник гранатометчика морской пехоты, старший матрос Андрей Игоревич Полотняный.12 июня, во время вражеской атаки FPV-дронами и стрелковым оружием, Андрей погиб, мужественно выполняя свой воинский долг. Верный Военной присяге, он боролся за свободу, за родную землю, за каждого из нас", – говорится в сообщении.

Прощание с 39-летним воином, вернувшимся домой на щите, состоится 18 июня. Всех, кто испытывает потребность в последний раз поклониться Герою, который отдал за свою страну и свой народ собственную жизнь, приглашают прийти в 11:00 в Сквер Героев (ул.Украинская, 4) в городе Самар.

Напомним, ранее стало известно, что на Харьковском направлении погиб Виталий Карвацкий со Львовщины. Воин Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ был оператором FPV-дронов. Его сердце перестало биться 11 июня.

Также сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья Оскар Альенс. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Херсонщине 13 июня. В ноябре воину должно было исполниться 45 лет.

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