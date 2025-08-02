Ему навсегда будет 37: на Сумщине погиб сотрудник полиции охраны из Черкасской области, награжденный 'Золотым Крестом'. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На фронте погиб сотрудник полиции охраны Черкасской области Евгений Довгополый.

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Печальную новость сообщили на Facebook-странице "Управление полиции охраны в Черкасской области". Защитнику, который получил ряд государственных наград и отличий, навсегда останется 37 лет.

Что известно

"Печальная весть всколыхнула коллектив Управления полиции охраны в Черкасской области – погиб Евгений Владимирович Довгополый, верный товарищ, любящий отец и мужественный защитник Украины", – говорится в сообщении.

В феврале 2009 года он начал службу в полиции охраны Черкасской области, где зарекомендовал себя как один из лучших бойцов взвода реагирования и надежная опора в критических ситуациях. С началом полномасштабного вторжения России, в августе 2022 года, добровольно присоединился к ВСУ и стал командиром отделения штурмового взвода 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Евгений участвовал в боях на территории Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областей.

"Его боевые заслуги отмечены рядом государственных наград и военных отличий, в частности: орден "За мужество", Крест Храбрых, Крест Почета 95, Золотой Крест, награда "За пролитую кровь" и Крест Почета Вооруженных Сил Украины", – указано в сообщении.

Защитник отдал свою жизнь на Сумщине, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. В коллективе Управления выразили искренние соболезнования семье, друзьям, собратьям и коллегам украинского защитника.

"Мы склоняем головы в скорби и помним каждого нашего Героя. Навеки в наших сердцах! Герои не умирают! Вечная память и слава защитникам Украины! Вечная память...", – написано в сообщении.

Что предшествовало

На войне с российскими оккупантами погиб старший лейтенант полиции, боец стрелкового батальона особого назначения Александр Пантюхов. Свой последний бой Герой принял 1 августа – именно в этот день ему исполнилось 23 года. Полицейский погиб, выполняя боевое задание на самом горячем участке фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа стало известно, что в боях за Украину погиб военнослужащий Роман Палюх из города Коломыя Ивано-Франковской области. Жизнь старшего стрелка-оператора стрелковой роты оборвалась на одном из южных направлений фронта. Защитнику навеки осталось 32 года.

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