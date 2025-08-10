Ему навсегда будет 36: в боях за Украину погиб защитник из Закарпатья. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На фронте погиб защитник из Закарпатья Эдуард Попович.

Видео дня

Печальную весть сообщил Белковский сельский совет. Бойцу навсегда останется 36 лет.

Что известно о военном

"Проклятая война унесла жизнь еще одного Героя! Опять сердце сжимается от печали и сожаления. На войне погиб Попович Эдуард Михайлович, 11.04.1989 г.р. из Малого Раковца – герой, солдат, командир подразделения минометного взвода", – говорится в сообщении.

Известно, что военнослужащий принял свой последний бой 5 августа в н.п. Дилиевка, Донецкой области. Защитник до последнего мужественно боролся за Украину в войне с агрессором.

"Мы осиротели на еще одного защитника. Ему навсегда будет только 36 лет. Склоним головы в трауре, зажжем свечу памяти", – указано в сообщении.

В Белковском сельском совете выразили соболезнования родным, друзьям и собратьям павшего бойца. О дате и времени похорон Эдуарда Поповича будет сообщено позже.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 44-летний лейтенант полиции Валерий Багринцев с Полтавщины. Жизнь защитника оборвалась в результате минометного обстрела. У мужчины остались жена, двое сыновей и дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!