Ему навсегда будет 35: в боях возле Орехова погиб командир с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб 35-летний воин из Ивано-Франковской области Михаил Щепанский. Он был командиром самоходного артиллерийского взвода.

Свой последний бой Герой принял возле Орехова на Запорожье в конце апреля. О потере сообщили в Верхнемайданском старостинском округе.

Что известно о Герое

"Грусть, которую невозможно измерить, и боль, которая не утихает. На щите в родной дом возвращается еще один защитник, чья жизнь оборвалась слишком рано. С глубокой болью сообщаем, что 28 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания, защищая Украину, погиб наш односельчанин — старший лейтенант Щепанский Михаил Иванович, 1991 года рождения", – говорится в сообщении.

В Верхнемайданском старостинском округе рассказали, что Михаил был командиром 1 самоходного артиллерийского взвода, старшим офицером батареи 1 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А7013.

"Он не просто выполнял долг — он держал небо над нами, пока оно не забрало его к себе. Михаилу было всего 35... Светлый человек, чей путь теперь станет частью нашей общей памяти. Выражаем искренние соболезнования скорбящей жене и дочери, отцу и семье, близким друзьям, коллегам и побратимам, всем, кто знал, любил и уважал Михаила. Нет таких слов, которые могли бы заживить рану в сердцах родных. Мы склоняем головы в скорби и разделяем эту страшную боль", – отметили в громаде.

О времени и месте встречи Героя, а также церемонии прощания с ним сообщат дополнительно.

