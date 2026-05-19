Навсегда 25: на фронте погиб военный из Киевской области Кристиан Раух. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Кристиан Раух. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 марта 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 15 марта 2025 года вблизи села Андреевка Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб командир 2 гранатометного отделения роты огневой поддержки 5 ОВМБр, солдат Кристиан Раух. С тех пор он считался пропавшим без вести. После проведения ДНК-экспертизы его тело было идентифицировано. Кристиану навсегда 25", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 30 апреля 1999 года в Боярке. После окончания школы учился в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Однако после смерти мамы не смог завершить обучение и пошел работать. С 2018 года работал в ООО "Сандора" (PepsiCo) в городе Вишневое.

Вступил в ряды Вооруженных Сил Украины 8 ноября 2024 года. Он мужественно защищал независимость и территориальную целостность Украины. Считался пропавшим без вести.

"Не выдержав боли и известия об исчезновении сына, отец Кристиана умер. В скорби остались сестра с семьей, брат с семьей, крестные родители, друзья и все, кто его знал и любил. Кристиан был добрым, спокойным и искренним человеком. Его любили и уважали родные и друзья. Память о Кристиане Раухе вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – отметили в пресс-службе.

