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Ему навсегда будет 33: на фронте погиб защитник из Закарпатья. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
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Ему навсегда будет 33: на фронте погиб защитник из Закарпатья. Фото

На войне против российской агрессии погиб Михаил Кинив, военнослужащий из села Заречье, что на Хустщине. Ему было всего 33 года.

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Об этом сообщили в Заречанской общине. "Страшное горе снова пришло в Заречанскую общину. С глубокой скорбью сообщаем о смерти военнослужащего Кинива Михаила Михайловича, жителя села Заречье", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Михаил родился 15 октября 1991 года. Учился в местной школе и в Силецкой ООШ. С июня 2016 по ноябрь 2017 года проходил срочную службу. В декабре 2023-го он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Служил в воинской части А1556, а затем – в составе временного прибывшего личного состава воинской части А7018.

Михаил Кинив до последнего оставался верным присяге и Украине. Его смерть – болезненная потеря не только для родной общины, но и для всей страны.

О дате и месте прощания с Героем сообщат дополнительно.

Ему навсегда будет 33: на фронте погиб защитник из Закарпатья. Фото

Как сообщал OBOZ.UA:

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