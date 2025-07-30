Ему навсегда будет 29: возле Новопавловки погиб командир отделения ударных беспилотных комплексов с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Тернопольщины Иван Олейник. Защитник, которому навеки останется 29 лет, был командиром отделения ударных беспилотных комплексов.

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Жизнь воина оборвалась 26 июля на Днепропетровщине, в результате удара вражеского дрона. О потере сообщили в Бучацкой территориальной громаде и в Чертковской районной государственной администрации.

Что известно

На малой родине Героя рассказали, что родился он в 1996 году. Жил в городе Бучач.

В рядах Вооруженных сил Украины солдат Иван Олийнык командовал отделением ударных дронов.

Жизнь воина оборвалась 26 июля вблизи Новопавловки на Днепропетровщине: Иван попал под удар вражеского беспилотника.

"Он отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего государства, защищая родную землю от российского агрессора. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего Героя. Бучацкая община в скорби. О дате и времени встречи защитника сообщим дополнительно. Вечная память и слава Герою!" – отметили в Бучацкой громаде.

Что предшествовало

Накануне, 29 июля, стало известно, что возле Покровска погибла 20-летняя защитница с Закарпатья. Юная и отважная Ангелина Мартынюк сменила платье на военную форму, потому что стремилась защитить свой народ и свое государство от врага.

Юная защитница была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

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