Ему навсегда будет 31: в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины. Фото

В боях за Украину погиб Владислав Диденко, защитник из Днепропетровской области. Ему было всего 31 год.

Об этом сообщил городской голова города Самар Сергей Резник. "Община прощается с Владиславом Диденко. Ему был всего 31 год", – говорится в сообщении.

Владислав ушел на фронт в мае прошлого года, добровольно став на защиту родной страны. Он мужественно выполнял боевые задачи вблизи Торецка Донецкой области, где и отдал свою жизнь за свободу Украины.

О нем вспоминают как о человеке с большим сердцем и несокрушимым характером: он всегда поддерживал собратьев, был ответственным и искренним, верил в победу и до последнего оставался преданным своему долгу. Владислав оставил по себе светлую память среди друзей, родных и всех, кто его знал.

Прощание с Владиславом Диденко состоялось 2 сентября.

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Вячеслав Ляшко. Жизнь защитника оборвалась на 55-м году. Свой последний бой военный принял в Харьковской области.

Напомним, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Иван Наумук. Жизнь защитника оборвалась на Харьковщине во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб пластун и воин – командир отделения Андрей Свистильник (позывной "Узвар") родом из Черкасс. Мужчина, который работал в ИТ, мобилизовался в ВСУ в первый год полномасштабной войны.

