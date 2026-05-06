Ему навсегда будет 26: во время выполнения боевого задания погиб защитник из Запорожской области. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь воин из Запорожской области Александр Щербина. Он погиб во время выполнения боевого задания 28 апреля.

Защитнику навсегда останется 26 лет. О потере сообщила Ореховская городская территориальная громада.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что родился Александр Щербина 23 ноября 1999 года.

А в конце апреля Россия оборвала его молодую жизнь.

"С невыразимой болью и тяжелым сердцем сообщаем о невосполнимой утрате. 28 апреля, защищая свободу и будущее Украины, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк – Щербина Александр Владимирович, которому навсегда останется 26. Война забирает цвет нашей нации – молодых, энергичных, полных планов и мечтаний юношей. Впереди у него должна была быть целая жизнь, однако он до последнего вздоха оставался верным военной присяге, мужественно защищая родную землю от врага", – говорится в сообщении.

Представители власти общины выразили соболезнования родителям Александра, всей его семье и людям, которые знали и любили молодого воина.

"В эти скорбные дни вся громада склоняет головы в глубоком уважении перед подвигом нашего земляка. Никакие слова не смогут заживить раны в сердцах родных, однако память о мужестве Героя будет жить вечно", – добавили там.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на Запорожье погиб военный из Одесской области Сергей Струк.

Он проходил военную службу в должности оператора беспилотных летательных аппаратов в составе батальона территориальной обороны. Умер защитник от ранений, подорвавшись на взрывном устройстве противника в районе населенного пункта Риздвянка Запорожской области.

