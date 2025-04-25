Ему навсегда будет 26: в боях в Донецкой области погиб защитник из Кировоградщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. Во время выполнения боевой задачи свою жизнь отдал защитник из Кировоградской области Валерий Котов.

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О трагическом известии на своей Facebook-странице сообщил "Александрийский городской совет". Молодому воину навсегда останется 26 лет.

"Александрийская община получила печальное известие – на войне погиб 26-летний защитник Валерий Котов. Это произошло 15 апреля во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Известно, что Герой полег вблизи села Новосергеевка Донецкой области. У погибшего защитника остались отец, мать, сестра. В Александрийском горсовете выразили искренние соболезнования родным и близким Валерия Котова.

О времени и месте захоронения военнослужащего сообщат дополнительно.

Напомним, на войне погиб украинский защитник из Полтавской области Юрий Сорока. Последнее сражение он принял на северо-восточном направлении фронта, выполняя военную обязанность. Герою навеки осталось 46 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чугуевском районе Харьковщины 18 апреля погиб воин из Львовской области Степан Троцюк. Герою навсегда осталось 27 лет. Он был жителем города Самбор, простился со Степаном 23 апреля.

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