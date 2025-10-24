Ему навсегда будет 25: в Славянске попрощались с командиром, который погиб, закрыв собой товарищей. Фото

В Славянске попрощались с защитником Олегом Сиробабой, погибшим на фронте. Последний бой молодой капитан, командир механизированной роты одной из частей ВСУ, принял на Купянском направлении: он закрыл собой побратимов.

На защиту Украины Олег Сиробаба стал с декабря 2022 года, воину навеки останется 25 лет. О потере рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Что известно о Герое

В последний путь молодого воина в Славянске провели в четверг, 23 октября.

"Провели в последний путь нашего земляка, славянца Олега Сиробабу. Капитан ВСУ, командир механизированной роты воинской части А4698 погиб 18 октября в бою в районе села Песчаное Купянского района Харьковской области. Ему навсегда останется 25 лет", – отметил Лях.

Будущий воин родился 4 мая 2000 года в Славянске. После школы выучился на программиста в Донбасской государственной машиностроительной академии. Там же прошел кафедру военной подготовки. Сразу после выпуска, в декабре 2022-го, был призван в ряды ВСУ.

Защитник выполнял боевые задачи в составе 43-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.

В мае 2025-го Олег Сиробаба получил звание капитана, был отмечен медалью "Ветеран войны".

"Олег был очень добрым и вежливым, вспоминают родные. Парень любил учиться, много читал, особенно историческую литературу. Побратимы говорят: он был настоящим офицером, честным и смелым. Всегда шел туда, где горячее всего. Однажды сам взял в плен двух россиян. Погиб, когда вез провизию бойцам на позиции, закрыв собой товарищей", – рассказал начальник Славянской МВА.

Похоронили Героя на Аллее Славы в Славянске. У него остались родители, два младших брата и любимая девушка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкассах попрощались с погибшим защитником, солдатом Игорем Давыденко. Он стал на защиту родной земли в начале полномасштабного вторжения РФ, служил в десантно-штурмовом батальоне в должности стрелка-снайпера.

Последний бой воин принял в 2023 году в Запорожской области, до октября 2025 года его считали пропавшим без вести.

