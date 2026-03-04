Считался пропавшим без вести: во Львове спустя почти три года после гибели попрощались с военным 'Лембергом'. Фото

Во Львове 3 марта попрощались с защитником, бойцом 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Михаилом-Виктором Сцельниковим с псевдонимом "Лемберг".

Видео дня

Свой последний бой он принял под Бахмутом еще в мае 2023 года. О прощании с Героем, последний путь которого домой растянулся почти на три года, сообщила его мама, писательница, журналистка и художница Елена Чернинька.

Во Львове попрощались с "Лембергом"

Во вторник, 3 марта, Елена Чернинька опубликовала фотографии с похорон своего сына: его портрет, буквально утопающий в цветах, которые принесли на прощание с воином львовяне.

"Ну вот и все", – написала мать, которая ждала сына почти три года.

Чин похорон Сцельникова состоялся в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После этого на площади Рынок прошла общегородская церемония прощания. Похоронили защитника на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №87.

Журналистка "Громадського" Марьяна Пьецух назвала историю Елены Чернинькой и ее сына Михаила-Виктора "одной из самых тяжелых историй ожидания".

"Почти три года – сотни эмоциональных, откровенных, умоляющих сообщений Елены Чернинькой с надеждой дождаться живым сына "Лемберга". Но несколько недель назад пришло известие, что ДНК сошлось... За это время ожидания Елена написала книгу о сыне "Лемберг: мамочка, ну не плачь", а после известия о смерти открыла выставку своей живописи, которую создала во время ожидания, в частности нарисовала и портреты родного Михаила. До 12 марта выставка продлится в холле во Львовской областной библиотеке на Площади рынок", – отметила журналистка.

Ее коллеги из "Суспільного" подчеркнули: известие о гибели сына Елена получила в день открытия выставки.

"Выставка была посвящена Михаилу, поэтому мы не хотели отменять. Там четыре работы посвящены ему. Это одна из них. Он вышел с позиции и сделал селфи и даже не знал, что это селфи однажды будет на книге о нем", — говорит мама погибшего.

Похоронили же Михаила-Виктора ровно через четыре года после того, как он отправился на войну: дом он оставил 3 марта 2022 года.Свой последний бой Герой принял в районе Бахмута в мае 2023-го.

Что известно о Герое

Михаил-Виктор Сцельников стал на защиту Украины практически с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Воевал сначала в рядах 206 отдельного батальона территориальной обороны Сил территориальной обороны, а затем – в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Участвовал в боях на Запорожском, Николаевском, Херсонском и Донецком направлениях.

"Он вышел на Залужного (тогда Валерий Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ. – Ред.) специально, чтобы его перевели в 93 бригаду, потому что 93 тогда стояла в Бахмуте, а он рвался в самые горячие точки, чтобы быть максимально полезным", — говорит мама воина.

Те, кто знал Михаила-Виктора, говорят: он был искренним, светлым и чрезвычайно мотивированным человеком с четкой гражданской позицией относительно войны в Украине.

"Отличался ответственностью, преданностью и высокими моральными принципами, всегда поддерживал близких, умел подбодрить шуткой. Любил жизнь, занимался бегом, увлекался стрельбой, заботился о животных, был донором крови. Был мужественным и жертвенным, готовым стать на защиту других", — говорили о Герое во Львовском городском совете.

В мае 2023 года Михаил-Виктор исчез во время боев в Бахмуте. Побратимы не смогли забрать его тело с поля боя. Поэтому почти три года – вплоть до недавнего времени – он считался пропавшим без вести: пока экспертиза ДНК не подтвердила гибель молодого украинца.

Михаилу-Виктору навсегда останется 28 лет.

Родного отца "Лемберга", Михаила Сцельникова, подозревают в убийстве народного депутата Андрея Парубия. После задержания тот признал свою вину и назвал свое преступление "местью украинской власти". Также подозреваемый заявил, что хочет, чтобы его отдали в Россию во время обмена, чтобы он мог там "искать тело своего сына".

Правда, истории о "чрезвычайной отцовской любви" противоречат пророссийские заявления Сцельникова-старшего, которые он делал еще до убийства Парубия. А также то, что, как говорит его бывшая жена Елена Чернинька, при жизни сын его не очень интересовал.

Она рассказывала, что растила Михаила-Виктора сама, а его отец "иногда появлялся", например на 1 сентября или "на какое-то значительное событие". По ее словам, когда сын ушел на войну, то они с отцом поссорились, потому что "один был патриот, а второй – нет".

Как рассказывал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Роман Казаков.

Защитник Украины был номером обслуги миномета минометного взвода одной из воинских частей. Воин погиб 2 февраля в результате боевых действий возле населенного пункта Белицкое Покровского района Донецкой области.

Также стало известно, что во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб защитник из Ровенской области. Назар Климусь ушел в Вечность 29-летним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!