Ему навсегда будет 25: на войне погиб защитник из Львовской области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Львовской области Виталий Прокопчук. Защитнику Украины было всего 25 лет.

Жизнь бойца оборвалась 2 сентября. Об этом сообщили в Сыховской районной администрации города Львов.

Виталий Прокопчук родился 6 апреля 1999 года во Львове. Погиб в боях против российских оккупантов 2 сентября 2025 года. Место службы и гибели защитника в районной администрации не уточняют.

Прощание с Виталием Прокопчуком состоится в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ 9 сентября. Похоронят военного 10 сентября после заупокойной божественной литургии в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла.

"Склоняем головы в благодарности за мужество и жертвенность Воина. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Призываем громаду общей молитвой и присутствием памяти Героя", – написали в районной администрации.

Факт гибели военнослужащего подтвердила родная тетя воина.

"Как болит…как жаль… Тебя мой племянник. Покойся с Богом в мире и покое. Ты навсегда в наших сердцах", – написала женщина.

Напомним, на фронте погиб военнослужащий из Волынской области Иван Наумук. Жизнь защитника оборвалась на Харьковщине во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военный из Киева Юрий Саенко. У военного остались жена и две дочери 10 и 2 лет.

