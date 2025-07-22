Ему навсегда будет 19: на фронте погиб защитник с Черниговщины. Фото

В боях за Украину погиб 19-летний солдат ВСУ Анатолий Ямпольский сЧерниговской области. Жизнь совсем молодого воина оборвалась на Донетчине.

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С защитником будут прощаться в родном крае 22 июля. О потере известила Прилуцкая районная военная администрация.

"С печалью и невыразимой болью сообщаем о гибели отважного воина, преданного защитника Украины. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Героя! Низкий поклон и вечная память Анатолию!" – говорится в сообщении.

Что известно о защитнике

Ямпольский Анатолий Вадимович родился 9 декабря 2005 года. Был родом из села Дорогинка Прилуцкого района.

О военной службе земляка в громаде не сообщают. Известно, что 19-летний воин погиб 14 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области.

Во вторник, 22 июля, защитник возвращается домой на щите. Церемония прощания состоится в городе Ичня. Похоронят молодого воина на кладбище в селе Дорогинка.

"Вечная память защитнику Украины. Герои не умирают – они живут в сердцах благодарных потомков", – отметили в громаде.

Что предшествовало

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 15.07.2025, за сутки 14 июля на Краматорском направлении было зафиксировано четыре боестолкновения в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в течение 14 июля войска РФ обстреливали населенные пункты Краматорского района. В результате в Лимане было повреждено админздание, в Торском уничтожено два дома, еще один – в Заречном. В Петровке Второй повреждены 15 зданий, авто и трактор. В Константиновке погиб человек, еще один пострадал; было повреждено восемь частных домов, шесть многоэтажек и админздание.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте оборвалась жизнь 44-летнего воина ВСУ Евгения Коваля из Черниговской области. Он защищал страну с первых дней российского полномасштабного вторжения.

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