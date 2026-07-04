Эмоции у Львов бурлят, а для Тельцов – море возможностей: гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака

4 июня нас ждет день, полный эмоций, поскольку Луна будет в Рыбах. Мы почувствуем необходимость позаботиться о своем психическом здоровье, отдохнуть и взглянуть на свои обязанности и проблемы с другой стороны. Однако возможны моменты тревоги, так как Марс сегодня находится в соединении с Ураном в Близнецах. Лучше не придираться и не критиковать других, поскольку люди могут быть особенно обидчивыми.

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Астрологи советуют в этот день отдохнуть и спланировать спокойные выходные. Стоит сосредоточиться на духовных вопросах, саморазвитии и важных размышлениях, пишет Vogue.

Овен

Вы почувствуете потребность заботиться о своих близких. Вам будет легче справляться с домашними делами, заботиться о семье и обо всём. Ваши близкие оценят ваши планы, но вечером поднимите себе настроение и сделайте что-нибудь только для себя. Если кто-то вас за это упрекнет, не волнуйтесь слишком сильно. Венера в тригоне советует вам помнить о необходимости заботиться о себе и своих эмоциях.

Телец

У вас впереди будет прекрасный день, хотя вы не обязательно будете соглашаться со всеми окружающими. Будьте собой и не стесняйтесь высказывать свое мнение. Если кто-то вас критикует, возможно, ему самому трудно понять некоторые вещи. Держитесь на расстоянии, не делитесь своими секретами или проблемами. Во второй половине дня полезно заняться искусством или хобби, чтобы снять стресс.

Близнецы

Близнецы Когда все вокруг хотят отдохнуть, вы будете заняты. Марс и Уран в вашем знаке советуют не перегружать себя обязанностями. Не все оценят вашу преданность делу. Не обращайте внимания на жалобы, так как кто-то ворчливый может попытаться втянуть вас в еще больше работы. Больше всего вам нужна свобода. После обеда навестите приятного человека, прогуляйтесь или сходите на свидание — вы прекрасно проведете время.

Рак

Тригон Луны позволит легко находить интересные темы для размышлений и обсуждений. Люди будут более вдохновляющими, но в то же время будут обращаться к вам за советом или помощью. Вы почувствуете себя нужным и будете стремиться к общению с разными людьми. Просто будьте осторожны, чтобы не оказаться между конфликтующими сторонами. Сегодня лучше оставаться объективным и подождать с суждениями, пока ситуация не разрешится.

Лев

Сегодняшнее соединение Юпитера побуждает вас к развитию и поиску новых решений. Вам понадобится больше вдохновения, так как старые проблемы начнут вам наскучивать. Сегодня не стоит прислушиваться к мнению других, поскольку вместо того, чтобы испытывать эмоции, вам захочется действовать. Ваше настроение изменится во второй половине дня. Соединение Венеры с другими планетами с радостью пригласит вас на прогулку и приведет в прекрасное место.

Дева

Сегодня ваши домашние обязанности могут увеличиться. Вам понадобится помочь или дать совет кому-то, но вы справитесь с этим отлично. Квадрат Марса к Земле придаст вам сил, а аура будет способствовать интересным дискуссиям, которые могут стать довольно жаркими. Несмотря на это, вы все равно сможете установить общие цели. Действуйте, но не переусердствуйте с обещаниями, потому что вам также нужно будет найти время для собственных дел. Пусть упрямые люди справляются сами — вам тоже нужен отдых.

Весы

У вас будет множество замечательных идей, как творчески провести день. Однако у вашей семьи будут свои ожидания, а друзья напомнят вам о ваших обещаниях. Никто вас не будет упрекать, но вы услышите историю, которая заставит вас задуматься о более серьезных жизненных проблемах. Только после обеда погода начнет благоприятствовать отдыху, развлечениям и занятиям спортом. Позаботьтесь о себе, чтобы у вас хватило энергии на предстоящие дни.

Скорпион

Вас ждет успешный день, и многие события окажутся невероятно интересными. Только будьте осторожны, чтобы в спешке не перепутать время или адрес встречи, на которую вы идете. Квадрат Венеры к вашему знаку придаст вам смелости даже в сердечных делах. Вас ждут хорошие новости, приглашение на свидание или какой-нибудь другой приятный сюрприз. Если вы одиноки, смело заводите новые знакомства, ведь вы будете привлекательны.

Стрелец

Вы можете быть рассеянны, и вам будет трудно сосредоточиться на повседневных делах. Будьте осторожны в поездках, так как вы можете что-то важное забыть. Однако ваша интуиция поможет вам избежать серьезных проблем, и конфликтные люди сегодня вас не побеспокоят. Во второй половине дня прогуляйтесь или займитесь хобби. На свидании также ожидается хорошая атмосфера.

Козерог

Секстиль Луны к вашему знаку поднимет вам настроение. Вы получите удовольствие от встреч с друзьями или прогулок в приятной компании. Солнце в оппозиции также благоприятствует хобби и творчеству. Возможно, вы вспомните незавершенные проекты и снова почувствуете вдохновение. Не беспокойтесь о том, понравится ли ваша работа или будет ли она востребована. Самое главное — получать удовольствие.

Водолей

С самого утра вы будете полны энергии и готовы браться за интересные задачи. Вы почувствуете, что наконец-то наступили лучшие времена, и вам захочется, чтобы всё вокруг было прекрасным. Попутно подумайте о внесении различных изменений и улучшений в свою жизнь. Также обратите внимание на устройства, которые помогут вам быстрее справляться с делами. После обеда погода изменится – прогуляйтесь, и вы почувствуете себя ещё лучше.

Рыбы

Соединение Луны с вашим знаком наделит вас смелостью и богатым воображением. Вы быстро примете решение воплотить в жизнь любую безумную идею, особенно касающуюся путешествий или хобби. Сегодня вы можете немного побаловать себя и сможете позволить себе различные шутки. Ваши идеи также подбодрят застенчивого человека. Помните обо всех своих обязанностях, но выделите время для отдыха и развлечений во второй половине дня.

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