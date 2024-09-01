Элизабет Бергнер: кинодива, икона стиля из галицкого Дрогобыча,спасавшая евреев от фашистов

Элизабет Бергнер называли "королевой европейских театров". Ею восхищались Бернард Шоу, который заставил директора Немецкого театра Макса Рейнхарда дать ей главную роль в спектакле "Святая Иоанна", и Марлен Дитрих, писавшая впоследствии, что хрупкая и утонченная, обладавшая эльфийской красотой Бергнер была подобна эфиру – казалось, что в ней нет ничего плотского и земного. Она была настоящей иконой стиля: "Ее часто копировали, но так и не смогли достичь уровня ее совершенства". Именно она, по словам Дитрих, ввела в Голливуде моду на короткую стрижку с выразительным завитком на лбу – его называли "локоном страсти" или "локоном Бергнер". "Она играла с публикой, – вспоминала Дитрих, – и завораживала ее до самозабвения".

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Быть актрисой написано на роду

Элизабет Бергнер родилась в августе 1897 года в галицком Дрогобыче, входившем в то время в состав Австро-Венгерской империи, но вскоре после ее появления на свет семья переехала в Австрию, где и выросла Элизабет. Когда миниатюрной и хрупкой девочке исполнилось десять лет, семейным врачом Бергнеров стал студент-медик, впоследствии – родоначальник групповой психотерапии – Якоб Леви Морено. Родители попросили его провести несколько сеансов с детьми (у будущей звезды были еще брат и сестра), чтобы определить, какой профессией им лучше заниматься в будущем. В отношении Элизабет вердикт Морено был однозначен: девочке на роду написано быть актрисой. В тот момент родители словам психолога внимания не придали, но уже в 14 лет их дочь дебютировала на театральной сцене. Еще через два года, сыграв Розалинду в пьесе Шекспира "Как вам это понравится", она стала известной не только в Германии, но и в соседней Австрии – Элизабет с триумфом проехала с гастролями по этим странам, в общем сложности сыграв роль Розалинды 560 (!) раз. С тех пор Шекспир стал ее талисманом – спектакли по его произведениям всегда приносили Бергнер удачу.

Покорительница мужских сердец

Личная жизнь Бергнер была столь же яркой и наполненной событиями, как и судьбы ее сценических и экранных героинь. Актриса легко покоряла мужские сердца, но не спешила отвечать взаимностью на признания в любви. От нее теряли голову не только зрители, но и актеры, с которыми она работала, как это произошло с Александром Моисси, игравшем Гамлета в спектакле по пьесе Шекспира. Он полюбил Офелию-Бергнер не только на сцене, но и в жизни, но Элизабет оставалась равнодушной к его ухаживаниям. Биографы звезды полагают, что причиной тому – взгляды актрисы, которая в то время якобы не просто увлеклась коммунистическими идеями, а была связной венгерского революционера Белы Куна. Сама Бергнер эти данные не подтверждала, да и вспоминать тот период своей жизни не любила.

Куда более драматичная история связывала Элизабет Бергнер со знаменитым немецким скульптором Вильгельмом Лембруком. Его ментальное здоровье пошатнулось во время Первой мировой войны: Лембрук работал санитаром в госпитале, и его психика не выдержала картин ранений и смертей, с которыми он сталкивался ежедневно. Одним из последствий пережитого стали для скульптора навязчивые идеи, которые буквально преследовали его. Он был одержим Элизабет – внушил себе, что должен быть с ней во что бы то ни стало. Актриса согласилась стать натурщицей Лембрука, но – не более того. Когда ухажер сделался совершенно невыносимым, Элизабет бросила все и уехала из Берлина, где разворачивались события, в Вену. Вслед ей полетела телеграмма: "Если хочешь спасти меня, вернись!". Она сочла эти слова банальным шантажом и ничего не ответила, а через два дня узнала, что Лембрук покончил жизнь самоубийством. Элизабет винила себя в его смерти и настолько сильно переживала случившееся, что на время ушла со сцены, и даже вынуждена была обратиться за помощью к психиатру.

Брак длиной в 40 лет

В кино Бергнер дебютировала в 1923 году, сыграв в немом немецком фильме "Евангелист". Но судьбоносной для актрисы стала картина режиссера Поля Циннера "Ню": – Элизабет стала его музой, а со временем и женой. Брак, о котором биографы актрисы говорят, что за ним стояла не сильная страсть, а дружба и взаимопонимание, продлился 40 лет и закончился смертью режиссера – в 1972 году. Циннер снял самый известный и успешный фильм с участием Бергнер – "Фрейлейн Эльза", который окончательно закрепил за актрисой амплуа femme fragile – хрупкой, невинной и, как правило, несчастной женщины, являющееся полной противоположностью женщины роковой – femme fatale.

Спасение жизней

Следующий фильм Циннера – "Восхождение Екатерины Великой", в котором актриса сыграла в паре с Дугласом Фэрбенксом, был запрещен к показу в Германии. Его бойкот был связан с тем, главные роли в картине играют актеры-евреи. Понимая, чем чревато дальнейшее проживание в стране людей – и, прежде всего, деятелей искусства – Бергнер обратилась с просьбой покинуть Германию. Они с Циннером уехали из нее еще в 1933 году – сразу же после прихода к власти Гитлера. Причем, Элизабет помогала желающим сбежать не только организационно – подыскивала жилье, устраивала на работу, но и материально – кто знает, сколько жизней актрисе в результате удалось спасти?

Успешная карьера в Англии

Выехав из Германии, Бергнер и Циннер поселились в Лондоне, где карьера актрисы – не только в кино, но и в театре складывалась более чем успешно. Ее поклонников не смущал даже немецкий акцент, который она, впрочем, довольно быстро изжила – на спектакли с ее участием трудно было достать билет. А роль в спектакле "Мальчик Давид" легендарного драматурга, автора "Питера Пэна" Джеймса Барри, несмотря на то, что спектакль не понравился английским критикам, принесла ей не только успех, но и… наследство: Барри завещал ей 10 тысяч долларов – солидную по тем временам сумму.

Бегство в США

Конечно же, Голливуд не мог оставить без внимания прекрасную femme fragile – время от времени оттуда приходили предложения переехать в США и начать сниматься на "Фабрике грез". Но актриса неизменно отвечала отказом, замечая, что ей и в Лондоне неплохо платят, хотя главная причина ее отрицательных решений была другой: Элизабет боялась, что придется в Америке не ко двору. "Мы с Голливудом не сочетаемся – он искусственный, – говорила она, – там я буду не в своей тарелке, да и конкуренция в нем очень сильна". Каково же было удивление английских поклонников актрисы, когда она, бросив съемки в антифашистском фильме "49-я параллель", в которой снималась вместе с Лоренсом Оливье, буквально бежала в США. В Англии Бергнер называли предательницей, вместо нее пригласили другую актрису, из-за чего все ее сцены пришлось переснимать, а сам фильм вышел на экраны на два года позже, чем предполагалось изначально. Своей задачи – склонить на сторону борющихся с фашизмом стран Европы колеблющуюся Америку – картина не выполнила, за нее это сделало нападение Японии на Перл-Харбор. Бергнер, как она потом объясняла, ужасно испугалась нападения фашистской Германии на Англию, в таком случае ее, как этническую еврейку, ждала незавидная участь – Элизабет не понаслышке знала, что делают нацисты с ее соплеменниками.

Триумф на Бродвее

В США, несмотря на то, что там актриса чувствовала себя в безопасности, в профессиональном смысле ней нужно было утверждаться заново, найти себя в Голливуде она не смогла, сыграв за все время пребывания в стране только в одном фильме – провалившемся в прокате "Парижском экспрессе". Тогда Элизабет решила вернуться в театр – и первый же бродвейский спектакль с ее участием, "Две миссис Кэролл", принес актрисе приз "За лучшую женскую роль сезона". Высокие гонорары, которые получала в то время актриса, вернули ей возможность продолжать спасать из Германии оставшихся там евреев: благодаря ей оттуда сумел выехать драматург Бертольд Брехт и группа детей-сирот.

"Все о Еве"

Именно в этот период в жизни Бергнер случилась история, которая впоследствии легла в основу сценария фильма "Все о Еве". Актриса познакомилась с юной поклонницей, которая каждый вечер ждала ее у служебного входа в театр. Сначала Бергнер взяла девушку к себе помощницей, а затем, узнав, что та мечтает стать актрисой, устроила ее на роль в бродвейском спектакле. Довольно быстро благодетельница-Бергнер заметила, что та, которую она считала своей воспитанницей, за ее спиной заигрывает с е ее мужем. Когда же Элизабет застала свою протеже с текстом пьесы – она разучивала слова ее (!) роли, Бергнер поняла, что чаша ее терпения переполнилась. Она сделала все для того, чтобы неблагодарную поклонницу выгнали из театра с волчьим билетом, а саму историю рассказала писательнице Мери Орр, опубликовавшей ее в Cosmopolitan. Там ее и прочитал Джозеф Манкевич – автор сценария фильма "Все о Еве", получившего шесть (!) "Оскаров".

Возвращение в Европу

Несмотря на успех в США, в конце 40-х годов актриса начала думать о возвращении в Европу. Трудно сказать, сколько бы она решалась на этот поступок, если бы ее не подтолкнули к нему события – начавшаяся в Америке "охота на ведьм". Элизабет с ее – хоть и оставшимися в прошлом коммунистическими взглядами вполне могла попасть в списки оступившихся деятелей культуры. Чтобы избежать такого сценария. Бергнер и Циннер навсегда уезжают из США. Первой остановкой на их пути стал Израиль, где в течение трех месяцев актриса почти 70 (!) раз вышла на сцену театра "Охель", а большую часть полученных за выступление деньги перевела раненым израильским солдатам, пострадавшим в борьбе за независимость своей страны.

Затем Элизабет с мужем на время вернулись в Лондон, но очень быстро поняли, что в Англии актрису так и не простили за "предательство", и приняли решение переехать в Берлин, где ее до сих пор помнили. Бергнер снова почувствовала себя востребованной и любимой: немецкие и австрийские театры соревновались за право видеть Элизабет на своей сцене, а затем и в Англии сменили гнев на милость. Последний раз актриса вышла на сцену в Лондоне в 1973 году, а последнюю роль в кино сыграла в 1982-м – в то время ей было 85 лет. Спустя четыре года Элизабет Бергнер не стало, она скончалась 12 мая 1986 года в своем доме в Лондоне.