Эксперты назвали 9 продуктов, которые категорически нельзя есть собакам

Многие владельцы собак часто делятся остатками пищи или обрезками со своими любимцами, либо чтобы угостить их, либо чтобы уменьшить пищевые отходы.

Хотя некоторые продукты питания для людей безвредны в умеренных количествах, другие могут быть опасными, а в некоторых случаях даже смертельными для собак. Хотя общеизвестных опасностей, таких как шоколад и виноград, обычно избегают, многие владельцы домашних животных могут не знать, что другие распространенные продукты питания являются токсичными для их питомцев, пишет Express.

Эксперты из приюта для собак и кошек Battersea, одного из старейших и самых уважаемых центров спасения животных в Великобритании, основанного в Лондоне в 1860 году, определили девять продуктов, которые никогда не следует давать собакам. От орехов макадамии до, казалось бы, безобидной кукурузы, этот список содержит некоторые неожиданные продукты, которые могут привести к серьезным заболеваниям, экстренным визитам к ветеринару или дорогостоящему медицинскому лечению при попадании в организм.

Эксперты предупреждают, что даже небольшое количество этих веществ может быть смертельным при попадании в организм, поэтому крайне важно действовать быстро и немедленно отвезти собаку к ветеринару.

Лук, чеснок и лук-шнитт

Растения семейства луковых, как в сухом, сыром, так и в приготовленном виде, являются очень токсичными для собак. Они могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и повреждение эритроцитов. Симптомы могут проявляться с задержкой, иногда через несколько дней после употребления.

Шоколад

Шоколад содержит теобромин, стимулятор, токсичный для собак. Темный шоколад имеет самую высокую концентрацию. Даже небольшое количество может привести к рвоте, учащенному дыханию, почечной недостаточности или смерти.

Орехи макадамии

Орехи макадамии содержат токсин, который влияет на нервную и мышечную системы собаки. Их употребление может вызвать слабость, тремор, отек конечностей и одышку.

Кукуруза на початке

Хотя сама кукуруза легко усваивается, початок может вызвать опасную кишечную непроходимость. В случае проглатывания может потребоваться экстренная операция, а без лечения это может привести к летальному исходу.

Авокадо

Авокадо содержит вещество под названием персин, которое находится в плодах, семенах и листьях. У собак персин может вызвать рвоту, диарею и расстройство желудка.

Искусственный подсластитель (ксилит)

Ксилит содержится во многих продуктах без сахара, таких как жевательная резинка, мятные конфеты, сладости, выпечка, диетические продукты и даже некоторые виды арахисовой пасты, что может удивить многих владельцев собак. Он вызывает быстрое высвобождение инсулина у собак, что может привести к гипогликемии, печеночной недостаточности, судорогам или нарушениям свертываемости крови. Всегда проверяйте этикетки, прежде чем давать собаке любую человеческую пищу.

Алкоголь

Даже небольшое количество алкоголя может серьезно навредить собакам. Он может вызвать рвоту, диарею, затрудненное дыхание, проблемы с координацией, а в тяжелых случаях – повреждение центральной нервной системы или смерть.

Вареные кости

Хотя может возникнуть соблазн дать собаке куриную кость после того, как вы закончите с ней, особенно если она с нетерпением наблюдает, никогда не следует давать ей вареные кости. В отличие от сырых костей, вареные кости хрупкие и склонны к расколу. Это может привести к удушью, внутренним травмам, запору или потенциально смертельной перфорации кишечника.

Виноград и изюм

Виноград и изюм, содержащиеся во многих хлебобулочных изделиях и злаках, чрезвычайно токсичны для собак. Как кожура, так и мякоть винограда несут эту токсичность, поэтому даже очищенный виноград представляет риск. Даже небольшое количество может привести к серьезной почечной недостаточности и повреждению печени.

Изюм считается еще более опасным, поскольку процесс сушки концентрирует токсичное вещество. Хотя точная причина токсичности винограда не была полностью изучена до недавнего времени, современные исследования указывают на винную кислоту, органическую кислоту, как основной фактор, ответственный за вредное воздействие на собак

