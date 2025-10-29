Эксперт по сну призвала вернуть 'режим 90-х': как это работает

Одна из ведущих британских экспертов по сну предложила запретить смартфоны в спальне и заменить их бумажными изданиями, будильниками и аналоговыми успокаивающими устройствами, напоминающими 1990-е годы.

Лиза Артис, заместитель генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity, предупредила, что "выгорание перед сном в Великобритании достигло критической точки", особенно среди поколения Z и молодежи, пишет Express.

Недавнее исследование, заказанное компанией Simba, занимающейся технологиями сна, показывает, что почти половина (48%) взрослых и 54% людей в возрасте от 25 до 34 лет проводят последний час перед выключением света, просматривая веб-страницы или стриминговые видео.

В среднем британцы проводят перед экраном 68 минут после работы, и, согласно исследованию, поколение Z и миллениалы в возрасте 25-34 лет чаще всего сообщали, что вечернее использование гаджетов нарушает их сон, причем 17% просыпаются с большей тревожностью, чем когда ложатся спать.

Опрос 2000 взрослых показал, что каждый десятый (11%) и 15% людей в возрасте от 25 до 35 лет чувствуют себя запертыми в цикле чрезмерной стимуляции и недосыпания.

"Мы имеем дело с поколением, которое не знает, что значит по-настоящему выключиться. Спальные комнаты стали продолжением наших телефонов – перегруженными уведомлениями, дофамином и полными стресса. Простой акт расслабления исчез", – объяснила эксперт.

Эти тенденции подпитывают то, что Лиза называет "культурой выгорания перед сном и перегрузки" – где отдых стал еще одной задачей в списке дел, а не состоянием.

"Мы перевозбуждены, переутомлены и перегружены связями. Наш мозг не предназначен для перехода из TikTok в глубокий сон за 60 секунд. Нам нужно пространство, чтобы отдохнуть после дня. Но вместо этого мы постоянно кормим нашу нервную систему контентом и называем это временем отдыха", - отметила специалист.

5-шаговый способ спокойно заснуть в стиле "90-х"

Вынесите свой телефон и ноутбук в другую комнату — по крайней мере за час до сна.

Используйте настоящий будильник, а не свой iPhone.

Наслаждайтесь книгой перед сном.

Ограничьтесь только четырьмя каналами — никакого просмотра запоем.

Ложитесь спать, когда вы устали, а не когда заканчивается фильм или передача.

