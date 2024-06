Экс-солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер: моя семья – гавайско-украинская знать

Николь Шерзингер – экс-солистка группы The Pussycat Dolls, певица, актриса, танцовщица и телеведущая, одна из самых известных и признанных в мире звезд поп-музыки 2000-х годов – в мае 2017 года призналась, что у нее и украинские корни. "Моя семья, – написала певица на своей страничке в Instagram, – состоит из самых сильных женщин на свете. Она создана из сотен, но эти две – ее венец". Гавайско-украинская знать! Воины с самыми большими сердцами и самой сильной верой". Пост был написан в тот момент, когда родственники певицы праздновали день рождения ее бабушки, которая, несмотря на то, что живет на Гавайских островах, является наполовину украинкой. По словам Николь, женщина долго время боролась с раком и смогла победить его. Шерзингер также опубликовала фотографию, на которой она и бабушка – в семье ее называют Туту – представители в украинских венках.

Видео дня

Прасковья Шерзингер

Если говорить о происхождении самой певицы, то в ее венах – помимо украинской – течет филиппинская, гавайская и самоансккая кровь. Она родилась 29 июня 1978 года в Гонолулу – на Гавайских островах, являющихся одним из штатов США. Ее полное имя – Николь Прасковья Эликолани Валиенте Шерзингер, причем среднее имя – Прасковья – ей дала именно ее украинская бабушка, а фамилию Шерзингер – отчим. Отец девочки, Альфонсо Валиенте, бросил ее 18-летнюю мать Розмари вскоре после рождения дочери, а Гарри Шерзингер, с которым она познакомилась в Луисвилле, куда переехала с маленькой дочерью и родителями, удочерил Николь и воспитывал ее как родную.

Начало карьеры

Дедушка Шерзингер был священником, поэтому она получила строгое религиозное – римско-католическое – образование. В среднюю школу Николь попала довольно поздно – будучи подростком. Уже тогда девочка мечтала о сцене, на ее музыкальные предпочтения определяющее влияние оказали Джон Леннон и Уитни Хьюстон. Семья был небогатой, и сегодня певица говорит, что благодарна своей матери, которая, несмотря на отсутствие средств, поддерживала ее на пути к творчеству и славе. Выступать Николь начала в возрасте 14-ти лет, еще во время учебы в Молодежной школе искусств, тогда же она начала играть в одном из театров Луисвилла. Первой музыкальной победой Шерзингер стало первое место в конкурсе Coca-Cola Talent Classic на ярмарке штата Кентукки в 1996 году. Во время учебы в Государственном университете Райта Николь совершенствовалась в актерском мастерстве и вокале– в частности, она играла Вэлму Келли в мюзикле "Чикаго". В 1999 году Шерзингер оставила учебу, чтобы стать бэк-вокалисткой в группе Davs of the New.

"Я чувствую себя суперженщиной"

После ухода из Davs of the New Шерзингер была участницей группы Eden's Crush, но та просуществовала недолго и была расформирована. Но Николь повезло – на нее обратил внимание магнат и музыкальный продюсер Джимми Айовин. Он и предложил Шерзингер присоединиться к только что сформированной лос-анджелесской бурлеск-группе The Pussycat Dolls, где стала ведущей вокалисткой. Более того, Николь оказалась единственной участницей группы, написавшей песни для дебютного альбома PCD. Работа в этой группе, по словам самой Николь, отразилась на ней самым благотворным образом. "В The Pussycat Dolls, – признавалась она в интервью, – я чувствую себя суперженщиной".

The Pussycat Dolls – во многом благодаря Шерзингер – считается едва ли не самой продаваемой женской группой всех времен. Продав 55 миллионов пластинок по всему миру, она выпустила такие хиты как "Don't Cha", "Stickwitu", "Buttons", "Jai Ho!" (за эту песню "куколки-кошечки" были номинированы на Grammy). Но действительно популярной и узнаваемой в The Pussycat Dolls стала только Шерзингер, что не лучшим образом отразилось на отношениях между участницами. Они ревновали свою солистку к успеху, что стало причиной постоянных стычек и конфликтов, а как следствие, фактором распада The Pussycat Dolls. Надо сказать, что это событие никак не повлияло на трудоспособность Шерзингер – Николь продолжила сольную карьеру в поп-музыке, выпустив два студийных альбома – Killer Love и Big Fat Lie. В феврале 2008 года, когда группа возобновила свою деятельность, Николь с энтузиазмом вернулась к работе, но через два года снова покинула The Pussycat Dolls.

Танцы, телевидение, кино

Несмотря на коммерческий успех в качестве поп-звезды, Шерзингер не стала сосредоточиваться только на музыке. В 2010 году она победила в американских "Танцах со звездами", что сделало ее не только секс-символом, но и дало старт ее телевизионной карьере. Она не только часто выступает со своими номерами в телевизионных шоу, но участвует в качестве судьи в программах The X Factor – как американской, так и британской ее версии – и The Masked Singer. Успевает Николь делать и актерскую карьеру: в ее фильмографии значится несколько удачных проектов, среди которых участие в сериале "Как я встретил вашу маму" и комедийном боевике "Люди в черном-3", а за участие в диснеевском мультипликационном фильме "Моана" Шерзингер была номинирована на премию Лоуренса Оливье за "Лучшую женскую роль второго плана".

Личное счастье с четвертой попытки

Личная жизнь певицы сложилась не сразу. В течение четырех лет Шерзингер состояла в отношениях с американским музыкантом Ником Хексумом, фронтменом группы "311", причем, дело у них дошло до помолвки, но официально Ник и Николь отношения так и не оформили – в 2004 году они расстались.

Даже если Николь унывала по этому поводу, виду она не показывала, и очень скоро нашла утешение в объятиях иконы "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона. Их связь можно назвать бурной, яркой и полной событий: влюбленные ссорились, мирились, а потом снова ругались, да так, что посвященные в их тайны инсайдеры говорили о неминуемом расставании. Но отношения каждый раз налаживались, более того Николь и Льюис объявили о помолвке, но к браку она не привела. Окончательный разрыв произошел после пяти лет встреч и разлук, его причиной певица и автогонщик назвали "несоответствие рабочих графиков". На самом же деле, Льюис не был готов к браку, а Николь стремилась к свадьбе и, как следствие, большой дружной семье. "Я так и не дождалась от него предложения руки и сердца", – сказала она о случившемся.

По словам близких, этот разрыв Шерзингер пережила гораздо болезненнее, чем предыдущий, и даже пыталась найти утешение в мимолетных связях: в списке ее кратковременных увлечений числятся греческий футболист Пайтим Касами, британский музыкант Эд Ширан и болгарский теннисист Григор Дмитров. С последним певица встречалась в течение трех лет, но, несмотря на то, что ей казалось, будто бы она наконец-то обрела личное счастье, и эа связрь закончилась расставанием.

С экс-игроком в регби шотландцем Томом Эвансом Шерзингер познакомилась благодаря шоу The X Factor, где он был участником, а она – членом жюри. Вскоре после знакомства в соцсетях и интервью Николь начала называть Тома "лучшим другом" и "мужчиной мечты", а в 2021 году, как только были отменены ковидные ограничения, они познакомили друг друга со своими родителями, для чего певица ездила в Португалию. Через два года они обручились, причем, Эванс подарил Шерзингер помолвочное кольцо в романтичной обстановке – на берегу моря, где оба проводили отпуск. Николь сразу сказала: "Да!"