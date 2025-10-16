'Его знали и уважали все': на фронте погиб защитник из Кривого Рога. Фото

В боях за Украину погиб военнослужащий Виталий Пушка, который большую часть жизни прожил в Кривом Роге. Герой принял свой последний бой 6 октября 2025 года возле Серебрянки в Донецкой области. Ему был 41 год.

Похоронили защитника в родном селе Владимировка на Кировоградщине. Об этом сообщили на Facebook-странице Петровского поселкового совета.

Что известно о Виталии Пушке

Виталий Пушка родился 29 сентября 1984 года в селе Владимировка Петровского района (ныне Александрийский район Кировоградской области). После окончания школы получил профессию водителя.

В 2004 году женился на Екатерине, вместе они воспитывали двоих детей – сына Сергея и дочь Алину.

В гражданской жизни Виталий работал водителем на предприятиях Кривого Рога – Северном, Центральном горно-обогатительных комбинатах и в компании "Севертранс", а также ГП "КРОК-1", ЧП, "Сармат" и другие. Коллеги и знакомые вспоминают его как добросовестного работника, хорошего и жизнерадостного человека, а его трудовой путь – это путь человека, который не боялся работы и всегда делал все качественно и добросовестно.

"Для родных он был опорой, для детей – примером. Всегда был необыкновенным человеком – искренним, улыбчивым, готовым помочь каждому, независимо от обстоятельств. Его доброта и тепло сердца притягивали людей, а искренняя улыбка всегда дарила надежду и радость тем, кто рядом. Он был душой компании, всегда умел поддержать, развеселить, найти правильные слова. Его знали и уважали все – за человечность, искренность и большое сердце", – говорится в сообщении.

Служба в Вооруженных силах

В ряды ВСУ Виталия мобилизовали в апреле 2024 года. Он служил в воинской части А0641 и выполнял боевые задачи на востоке Украины.

6 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе села Серебрянка Донецкой области Виталий погиб.

Прощание с героем состоялось в родном селе Владимировка. Провести его в последний путь пришли семья, друзья, побратимы и односельчане.

