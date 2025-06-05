'Его подвиг – это история о мужестве': в боях на Донетчине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях против российских оккупантов погиб молодой стрелок-снайпер Иван Попик из Тернопольской области. Жизнь воина 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады оборвалась осенью прошлого года на восточном направлении фронта.

Видео дня

Только сейчас была официально подтверждена потеря – защитнику навеки осталось 25 лет. Об этом сообщила Чортковская районная государственная администрация.

Попик Иван Иосифович, 1999 года рождения, был жителем села Капустинцы. Он окончил Чортковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса Западноукраинского национального университета.

Молодой человек служил стрелком-снайпером в рядах второго аэромобильного отделения третьего аэромобильного взвода четвертой аэромобильной роты в/ч А0224.

В Нагорянской громаде подтвердили, что Герой погиб 17 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Елизаветовка Покровского района Донецкой области.

"Его подвиг – это история о мужестве, самоотверженности и безграничной любви к своей стране. Иван Попик отдал самое ценное – свою жизнь – за то, чтобы мы могли жить, учиться и строить будущее", – отметили в Чортковском УНИ.

Студенческое и преподавательское сообщество вуза выразило искренние соболезнования родным, близким и друзьям Ивана, подчеркнув, что его имя навечно будет вписано в историю института и Украины как имя настоящего Героя.

"Словами не погасить боль утраты, но героическая смерть украинского воина на поле боя заслуживает вечного уважения и почтения. Мы сохраним память об украинском Герое, который до последнего вздоха был верным сыном Украины, настоящим патриотом и защитником Отечества", – также выразили соболезнования в Чортковской РВА.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гуляйпольском направлении фронта в боях погиб 29-летний командир стрелкового отделения Петр Тарасовский с позывным "Тиса". Он воевал за Украину и во время АТО, имел многочисленные военные награды, был героем фильма "На день ближе к Победе" о воинах теробороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!