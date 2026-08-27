"Его дело должно быть продолжено": глава УГКЦ встретился с вдовой руководителя поисково-спасательной группы "Плацдарм" Алексея Юкова. Фото

Блаженнейший Святослав встретился с женой погибшего руководителя поисково-спасательной группы "Плацдарм" Алексея Юкова Евгенией Калугиной и представителями команды. В ходе встречи стороны обсудили продолжение работы отряда.

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Организация и в дальнейшем будет поддерживать семьи погибших и пропавших без вести и отстаивать важность их достойного погребения. Об этом сообщает Украинская греко-католическая церковь

Алексей Юков погиб 5 августа 2026 года в Лиманской общине в Донецкой области. Автомобиль поисковиков подорвался на мине, когда команда возвращалась с миссии по поиску погибших. Юкову было 40 лет.

24 августа, в День Независимости Украины, ему посмертно присвоили звание Героя Украины. Государственную награду от Президента Украины получила жена погибшего вместе с детьми.

Евгения Калугина сообщила, что после смерти мужа его коллеги решили не прекращать работу. Команда продолжит выполнять обязательства, взятые на себя Алексеем Юковым.

"Все договоренности, которые он давал, мы также поддерживаем и не меняем. Я думаю, что это очень важно — чтобы дело, которое он начал, продолжалось", — сказала Евгения Калугина.

Во время встречи участники обсуждали опасность работы поисковиков на востоке Украины и необходимость системной поддержки команды "Плацдарма". Отдельно речь шла о помощи семьям волонтеров, погибших при выполнении миссий.

Миссия поисковиков имеет значение независимо от того, где и при каких обстоятельствах погиб человек.

"Мы должны поддержать вас идеологически, потому что не все сегодня понимают важность миссии по чествованию павших — независимо от того, в какой войне они погибли и на чьей стороне воевали", — отметил глава УГКЦ.

Поиск, эксгумация, возвращение и захоронение останков — это не только гуманитарная работа, но и христианский долг.

"Каждый человек, который умер или погиб, имеет право на христианское погребение. Это фундаментальное право человека", — подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ также подчеркнул, что во время поиска останков команда не должна разделять погибших по национальности, идеологии или принадлежности к той или иной армии.

"Когда мы находим человеческие останки, мы не спрашиваем, откуда пришел этот человек, к какой национальности принадлежал или какую идеологию исповедовал. Мы видим человеческие останки, которые требуют от нас уважения", – сказал он.

Особое внимание во время встречи уделили семьям людей, которые погибли или длительное время остаются пропавшими без вести. Анастасия Голишевская отметила, что таким семьям нужна не только разовая помощь, а постоянная поддержка.

"Очень важно, чтобы люди, которые потеряли надежду и у которых параллельно есть много других проблем, чувствовали, что они не брошены", — сказала она.

В конце встречи Анастасия Голишевская передала Блаженнейшему Святославу списки имен гражданских украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Такие списки и обращения семей передаются доступными каналами, в частности через ватиканскую дипломатию.

Блаженнейший Святослав заверил команду "Плацдарма" в поддержке и подчеркнул, что миссия, начатая Алексеем Юковым, должна продолжаться.

"Людей, которые продолжают эту уникальную миссию, нужно поддержать, чтобы она двигалась вперед. То, что они делают, — сокровище нашей человечности", — подытожил глава УГКЦ.

Недавно в Киеве состоялась церемония прощания с руководителем поисковой группы "Плацдарм" Алексеем Юковым. Он долгое время занимался поиском, эксгумацией и эвакуацией тел погибших военных и гражданских лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области погиб известный поисковик из Славянска, руководитель отряда "Плацдарм" Алексей Юков. Он более 20 лет занимался поиском, эксгумацией и эвакуацией тел погибших военных и гражданских лиц.

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