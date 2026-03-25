Эффект 'вау' гарантирован! Как сделать необычные 'золотые' крашанки к Пасхе

Приготовление к Пасхе еще не в разгаре, но каждая хозяйка уже присматривается к лучшим методам окрашивания пасхальных яиц и к самым удачным рецептам куличей.

Кондитер Наталья Легкая поделилась оригинальным способом, в результате которого можно получить розово-золотые пасхальные яйца. Для этого нужны только свекла и золотая поталь, рассказала она на своей странице в Instagram.

Эти пасхальные яйца выглядят дорого, а делаются очень просто.

На 7–8 яиц:

Свекла – 3 шт

Уксус 9% – 2 ст. л.

Поталь или суцальное золото – 1 листочек на каждое яйцо.

Способ приготовления

Яйца отвариваем до готовности, добавляя ложку соли. Затем заливаем холодной водой и даем полностью остыть.

Свеклу натираем на мелкой терке, добавляем 2 ст. л. уксуса 9% и хорошо перемешиваем.

Выкладываем яйца в свекольную массу и полностью покрываем их со всех сторон. Оставляем примерно на 20 минут для насыщенного цвета.

Аккуратно вытираем яйца сухой салфеткой. Смазываем ладонь яичным белком, прикладываем поталь или суцальное золото и легкими движениями переносим на яйцо.

