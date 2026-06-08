Ее уважали коллеги и любили дети: в результате трагического ДТП в подземном переходе погибла воспитательница детсада Ирина Лазарева. Фото

Среди четырех погибших в дорожно-транспортном происшествии 5 июня на Караваевых дачах в Киеве, когда водитель на скорости въехал в подземный переход, оказалась воспитательница одного из столичных детских садов Ирина Лазарева. У женщины остался сын и престарелые родители

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Об этом сообщили 8 июня на странице в Facebook дошкольного учебного заведения № 350, в котором работала Ирина. Сотрудники детсада отметили, что ее смерть стала "большой потерей для коллектива".

Молодую воспитательницу вспоминают как доброго, искреннего и отзывчивого человека, к которому тянулись дети. Она также пользовалась уважением среди коллег.

"Ирина была добрым, искренним, отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети. Ее преждевременная смерть стала тяжелой утратой для всего нашего коллектива", – рассказали сотрудники детсада.

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Мама одной из воспитанниц садика, в котором работала погибшая, Наталья Березий рассказала, что Ирина была человеком, который ежедневно дарил детям тепло, спокойствие и заботу.

"Она искренне любила малышей. Это было ощутимо во всем — во взгляде, голосе и ежедневной заботе о детях. Я отдала дочь в садик в полтора года. Мне было страшно. Рядом не было бабушек или дедушек, и этот садик стал нашим маленьким миром безопасности. Ирина была частью этого мира... Она присылала мне фото или видео... знала, что я волновалась. Поддерживала при встречах. Обнимала моего ребенка так, будто это ее собственный ребенок", – написала Наталья.

Она также рассказала, что у погибшей Ирины остались старенькие родители и сын — ребенок с особыми потребностями. Женщина воспитывала его сама.

"Я хочу, чтобы об Ирине знали не как об "еще одной жертве", а как о человеке, который ежедневно укладывал детей спать, вытирал слезы, смеялся с ними, кормил, успокаивал и дарил им ощущение, что они в безопасности. Человек, который отдавал тепло другим – даже когда сама, возможно, уже была на пределе сил", – написала мама одной из воспитанниц Ирины.

Как сообщал OBOZ.UA:

5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского машина врезалась в подземный переход. Водитель, предварительно, превысил скорость и не справился с управлением. В результате автокатастрофы погибли четыре человека, в том числе ребенок.

В Офисе генерального прокурора отметили, что за рулем Mercedes-Benz был 49-летний житель Херсонщины. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году. По данным СМИ, речь идет о Павле Плешивцеве, руководителе религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

Среди четырех погибших в ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня двое были сотрудниками Национальной полиции Украины. Это старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко.

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